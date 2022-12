MA ZA SVE JE ‘KRIVA’ HRVATSKA! Legenda objavila pismo: ‘Ne znam zašto nas nogomet toliko izluđuje!’

Iako su tijekom Svjetskog prvenstva mnogi strepili zbog zdravlja legende nogometa Edsona Arantesa do Nascimenta, poznatijeg kao samo ‘Pele’, veliki Brazilac je iz bolnice u Sao Paulu gdje se nalazi od 29. studenog, poslao poruku ohrabrenja Neymaru i društvu.

Naime na Instagramu Pele je objavio pismo s kojim je pokušao dignuti duh utučenim Brazilcima, nakon što ih je Hrvatska izbacila iz četvrtfinala svjetskog prvenstva.

Podsjetimo, Hrvatska i Brazil tijekom 90. minuta odigrali su bez zgoditaka, da bi Neymar doveo Brazil u vodstvo u 106. minuti, ali Vatreni su se vratili golom Petkovića u 117. minuti susreta. Nakon 1:1 u 120 minuta Hrvatska je boljim izvođenjem jedanaesteraca i obranom Livakovića te stativom Richarlisona otišla u polufinale, dok su Carioce, jedni od najvećih favorita prvenstva, otišli kući.

Pele did everything your favourite player did, first 🐐pic.twitter.com/fYbsYftmvQ

— SPORTbible (@sportbible) December 4, 2022