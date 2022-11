‘MA TKO NJEGA GURA, NJEGOVO VRIJEME JE PROŠLO’ Priča se i o jednom ‘otpisanom’ Vatrenom: ‘Vidjelo se na kakvoj razini oni igraju’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Poznato je da Hrvatska ‘ima’ milijune nogometnih izbornika, a neki od njih javili su se na Facebooku nakon što je onaj pravi izbornik, Zlatko Dalić, objavio popis igrača koje će voditi na Svjetsko prvenstvo. Ne bude li neugodnih iznenađenja s ozljedama, znamo 26 hrvatskih reprezentativaca koji će krenuti prema Katru, s otkrivenim imenima koja su izazvala dosta reakcija.

Ispod objave o popisu na stranici Hrvatskog nogometnog saveza na Facebooku, krenuli su komentari među kojima mnogi ističu da su pozvani svi glavni aduti koje Hrvatska ima, ali tu su i neki upitnici.

Među njima, vezuje se onaj uz iskusnog Vatrenog, Domagoja Vidu, jednog od srebrnih iz Rusije, koji je u obrani, između ostalog, dobio prednost pred drugim srebrnim, Dujom Ćaleta-Carom.





‘Ima mlađih, boljih…’

“Doista ne znam zašto se Vida toliko gura, kada je očito da je njegovo vrijeme što se tiče reprezentacije prošlo… Svaka njemu čast, ali ima mlađih, boljih…”, bilo je jedno mišljenje, nakon kojeg su krenuli odgovori da iskustvo koje ima 33-godišnji stoper atenskog AEK-a itekako vrijedi na velikom natjecanju.

Odluka o obrambenim igračima bila je jedna od onih ‘na jelovniku’ Zlatka Dalića, ali nije bila najteža s obzirom na gužvu za druge pozicije.

Napad bez raspucanog igrača u Škotskoj

U napadu na SP-u neće biti Antonija Mirka Čolaka, koji je po dolasku u Rangers u Škotskoj zabio 11 ligaških golova, no jedan komentar na popis na kojem Čolaka nema ističe stav da je i bolje tako. U fokusu je bio ovosezonski učinak Rangersa u Ligi prvaka, koji je imao svih šest poraza i gol-razliku 2:22 u svojim utakmicama u skupini, čime je bio skinut raniji negativni rekord koji je držao Dinamo. “Svi gurate tog Čolaka, a vidjelo se u Ligi prvaka na kojoj razini nogometa igraju Rangersi”, stoji u reakciji na ljude koji su htjeli vidjeti napadača škotskog kluba na popisu putnika.

Od pozvanih napadača, svoje je u jednom komentaru verbalno dobio Ante Budimir, 31-godišnji napadač Osasune koji je ove sezone u španjolskom prvenstvu s učinkom od po jednog gola i asistencije u 11 odigranih utakmica. Jedna reakcija navijača zazvala je 24-godišnjeg Petra Musu, koji u svojoj sezoni u dresu Benfice za sada ima pet golova, a Dalić ga nije stavio ni na prošireni popis kandidata za put na SP.

“Musa je Haaland za Budimira”, bio je komentar na ovu situaciju s dvojicom napadača.

Bilo je biranja i u sredini terena, gdje se svojoj šansi nadao sadašnji dinamovac Josip Mišić, ali prednost je dobio bivši Dinamov igrač Kristijan Jakić, sada u Eintrachtu.









“Šteta za Mišića, nije pozvan samo zato što bi bio debitant, ali lik cijelu sezonu drži Dinamovu vezu praktički sam”, stoji u jednom komentaru koi se osvrnuo na izostanak poziva 28-godišnjem defanzivnom veznjaku zagrebačkih Plavih.

Neki su se sjetili Josipa Brekala koji je bio na širem popisu, ali s obzirom na to da je pao u drugi plan kod Nike Kovača u Wolfsburgu, pokazalo se da je to bila preteška prepreka da bi je Zlatko Dalić zaobišao u njegovom slučaju. Spomenuo se i Ante Rebić, ali već dobro znamo taj slučaj objava na njegovom profilu na Instagramu, s ružnim riječima na račun igre reprezentacije nakon lanjskog Eura, između ostalog, i uz mišljenje da je to go*no, s prikazanim ’emojijem’.

Rebića nakon toga više nema, a pitanje je hoće li ga ponovno biti dok je na klupi Vatrenih Zlatko Dalić.









Izbornik je na konferenciji za novinare prilikom objave popisa ponudio pogled što presuđuje, ističući o čemu je razmišljao dok je ‘vagao’ o kandidatima za odlazak u Katar.

“Moramo se staviti u interes reprezentacije. Kada dolazimo u reprezentaciju, predstavljamo hrvatski narod, ne samo sebe. Neki su otpali zbog toga. Svatko mora prihvatiti svoju ulogu i ako netko to ne poštuje, morat ću ga poslati kući. To ne bih volio. Nema popusta ni sentimenta, a ako netko ne bude spreman morat će otpasti, ostali s 20 ili 26 igrača. O svemu moramo voditi brigu. Sve za Hrvatsku, igrao minutu ili ne igrao ništa, moraš podržavati cijelu priču”, bile su Dalićeve riječi.

Do prve utakmice na SP-u ostala su još dva tjedna, igrat će se 23. studenog protiv Maroka u ranom terminu u 11 sati po našem vremenu, a prije nego se krene na posao, izbornikov stav je da iskakanja ne smije biti – što je u ljeto 2018. u Rusiji već pokazao nakon što je poslao Nikolu Kalinića kući na početku prošlog SP-a.