MA OVA STVAR NAS BAŠ JAKO VESELI: Pitanje stadiona opet je zapaljeno, vrijeme je za povratak

Autor: Andrija Kačić Karlin

Iako je možda onaj istinski sportski žar nedostajao, jer prvenstvo je odlučeno kolo ranije, derbi Dinama i Hajduka unatoč možda ne naročitoj partiji jednih i drugih – bio je po jednoj stvari odličan. Naime, tribine su bile pune, Dinamova publika na velika vrata vratila se na ruševinu od stadiona…

Za tu pojavu zaslugu ima sigurno i Hajduk, koji je Dinamu u prvenstvu konkurirao skoro do kraja. Prvenstvo je bilo zanimljivo, na trenutke i dramatično, a to je impuls koji publiku vraća na tribine. Tome smo večeras svjedočili na Maksimiru. I prava je šteta što i nekih dvije tisuće Hajdukovih navijača nije ušlo na stadion, nego ostalo ispred njega, prosvjedujući što im se ne dozvoljava dolazak na tribinu jug bez svojih transparenata.

Dvadesetak tisuća ljudi na Maksimiru na samo dvije tribine, sjevernoj i istočnoj – lijep je broj. Kao i proslava naslova, prije, za vrijeme i poslije utakmice. Dinamo je zaslužio naslov, Hajduk može žaliti za svojim kiksevima. Splitski klub u Zagreb je stigao s mješovitim sastavom, trener Dambrauskas čuva snge bitnih igrača za finalnu utakmicu Kupa, 26. ovog mjeseca na poljudskom stadionu.





Dinamo ipak bolji

I takav Hajduk nije ostavio dojam inferiornosti, gosti su i prvi zaprijetili. Makar je oko iskusnog promtrača u Dinamovim napadima vidjelo više opasnosti, samo je nedostajao pravovremeni zadnji pas.

U utakmici bez posebnog rezultatskog naboja Dinamo je ipak bio malčice bolji, a da se vraća u formu potvrdio je Bruno Petković. Bio je to gol koji je bio baš iskra da zapali slavlje na tribinama, na kraju jedne sezone u kojoj je Dinamo posrtao češće nego inače, ali i to je bilo dovoljno za dolazak na cilj kao prvi.

Hajduk se svojski trudio ostaviti dojam na Maksimiru, postigao je i njegov junak Livaja gol, ali je rukom taknuo loptu, pa je poništen. No, da je Livaja nezgodan i opasan igrač potvrdio je golom u sudačkoj nadoknadi. I tako nam dokazao da je on sam „pola Hajduka„, kao i da je zaslužan za takvu jurnjavu Hajduka za Dinamom u ovome prvenstvu. Svaka i njemu čast.

No, ni to Hajduku nije bilo dovoljno, jer kad imaš majstora poput Oršića to znači samo jedno – sve je moguće. Pa i dati pobjednički gol u desetoj minuti sudačke nadoknade. Isto njemu za cijelu sezonu – kapa dolje. A Baturina je nakon Oršića Hajduku pokazao zašto je Dinamo prvi, a Hajduk drugi.

Pustimo sad sve to na stranu. Ali, jedna stvar ipak nas jako, jako veseli!

Činjenica da se na Maksimir vratila publika potiče i jedno staro, neriješeno pitanje. Da, to je pitanje stadiona. Zagreb, Di, Hrvata vape za novim stadionskim zdanjem u kojem će Dinamo, ali i hrvatska reprezentacija moći biti pristojan domaćin.









Jer, sigurni smo, da je večeras stadion bio veći na dvoboju Dinama i Hajduka bilo bi duplo više ljudi. Oh da, imamo i zamjerku. Pirotehnika pobacana sa sjeverne tribine nakratko je prekinula utakmicu, zacijelo će se zbog toga ponešto i isprazniti Dinamova blagajna. No, to je problem kojeg ne možemo rješiti već desetljećima.