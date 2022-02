‘MA NJIH ORŠIĆ SAM MOŽE RAZMONTIRATI!’ ‘Nemoguće je što je sudac napravio, to nije normalno’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Ako postoji nesretan poraz onda je to ovaj Dinamov protiv Seville„, dočekao nas je Ćiro Blažević koji je u miru svoje kuće u Kraljevici pogledao nastup hrvatskog prvaka u dvoboju Europske lige.

„Samo me nemoj pitati jel’ gledam redovito nogomet. Pa, nogomet je moj život, moje sve, vidimo se sljedeći tjedan u Zagrebu na kavi„…

Pa, kako ste vi sve to doživjeli, Dinamov nastup, strategiju, pojedinačne dosege igrača?

Dinamo na trenutke sjajan

„Najprije bih o sucu. Ono jedanaesterac nije bio, ja ne znam kako se sudac uopće usudi to dosuditi. Pa, ono je napadač Seville trebao dobiti žuti karton zbog simuliranja. A i to kako je sudio u polju, bez kriterija, odaje dojam naklonjenosti prema domaćinu. Unatoč svega toga

Dinamo je na trenutke bio sjajan. Ja osobno najviše žalim za onim udarcem izdaleka Oršića kod 0-0. Što skine ovaj golman, nevjerojatno… I Oršić izjednači, joj kakav je to igrač. Zato i poručujem svi Dinamovim trenerina da njega nikad ne treba mijenjati dok je utakmica. To sam već poručivao Kopiću. Kakav kapitalan igrač. I sad slijedi ono najbolnije, naljutilo me„, u dahu će Ćiro.

Jasno, riječ je o zadnjim trenucima prvog dijela kada je Dinamo na brzinu popio dva komada. Kaže Blažević:

„Hajde, nisu smjeli primiti ni onaj gol za 2-1. Ali, dogodi se, lopta se trebala izbijati, trebalo je posegnuti za kojim faulom daleko od gola, postaviti obranu. Skupiti se. Ništa od toga nije učinjeno. Kao kod mene u polufinalu SP protiv Francuske 1998. godine. Valjda si još u ekstazi zbog svog zabijenog gola. I dobro, dogodi se taj 2-1 u predzadnjoj minuti prvog dijela. Dogodi se, što ćeš. Ali, primiti još jedan u šesdesetak sekudni, pa to je katastrofa. I to je ono bolno, jako dobro prvo poluvrijeme uništiš na samom kraju. Nije to samo uništenje, nego duplo uništenje. Niti je Sevilla bila bolja, niti je zaslužila uopće vodstvo, pa joj je još i sudac dao poklon. Uistinu je ta spoznaja bila za poludjeti„.

Nismo se ni dotakli pitanje može li Dinamo napraviti preokret u uzvratu Ćiro nas je preduhutrio;

„I sad kad sam očekivao da će se Dinamo potpuno raspasti u drugome dijelu dogodi se to što se dogodilo. Dinamo je opet bio dobar, ajme što promaši onaj Jurić. Inače mi je najgore kad moja momčad ili momčad koja mi je draga ni krivog ni dužnog napravi igračem utakmice. Dinamo se nije pokolebao, a svi uvjeti da se potpuno raspadne su bili tu. Primljena dva gola u zadnjim sekundama prvog dijela, pa to svakoga ubije. A Dinamo je težio zakuhati utakmicu. I sada sam uvjerenja da bi Dinamo prvi poveo, prije ili kasnije, da onaj nije izmislio jedanaesterac. Uzvrat? Da vam budem iskren, njih sam Oršić može razmontirati, kao Atalantu ili Tottenham. On će i napraviti puno, obrana mora biti bolja. Sevilla je jaka momčad, vidi se to po kretanjima, primanjima lopte, po tehnici svih igrača. Ali, nije Dinamo daleko iza nje. Nije. vidio sam to”!









A pojedinačni dosezi, navijači su nezadovoljni Petkovićem?

„Kad velim da me ljuti njegova nonšalancija inda me napadnu. Neću ništa, ima uzvrat. Neka se pokaže pa će vidjeti što ću mu reći„.

Eto, jedva čekamo kavu s Ćirom. I prije uzvrata.