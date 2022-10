‘MA NE ŽELIM PRIČATI O NJEMU, NEMA TO SMISLA!’: ‘Napravili ste od tog čovjeka problem, a problem je u jednom drugom!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zanimljiva je osoba taj trener Ilija Lončarević. Sjajan trener, nogometni komentator, upućen do u detalje u nogometnu igru, napose elokventan, malo nas je i iznenadio komentarom oko utakmice Salzburga i Dinama gdje je naš prvak izvukao deblji kraj. Pretpostavljali smo čak da će biti poseban, ali sad je bio zaista ‘Special one’. Kao neki novinarski Mourinho.

Čim smo ga dozvali upozorio nas je oštro:

“Znate što. Ne želim pričati o treneru Čačiću. Nema to smisla. Vi novinari ste od njega stvorili problem. Prvo ga zaspete lavinom kritika pa ga onda slavite, pa ga opet udarite, pa dignete, ovisi o svakom rezultatu. Tako se na trenerski rad ne može gledati. Da vam kažem, u svakoj utakmici trener, baš kao i igrači ili sudac imaju dobrih poteza i grešaka”, kaže i nastavlja:





I njega je sudac živcirao

“Taj nogomet je jednostavno takav sport. Stvari se gledaju u globalu, možda na kraju sezone ili njegovog mandata. Dinamov trener sigurno je imaom svoju viziju i logiku za ovu utakmicu, a pritom je letvica podignuta visoko i sada se očekuje da se u tri utakmice Lige prvaka, heeej, osvoji, ne znam, sedam ili devet bodova. Čačić je vodio utakmicu kako najbolje zna, ja sam u to uvjeren”.

Kada nam se naš dragi sugovornik malo primirio ipak nam je opisivao svoje viđenje onoga što je gledao putem televizijskog prijenosa iz Salzburga…

“I mene je sudac živcirao, ali ne zbog jedanaesterca, više zbog slabih reakcija na većinu prekršaja. Nebitno. Činjenica jest, što se tiče Dinama, da su neki igrači na ovoj vrhunskoj natjecateljskoj razini bili na premalom učinku. Gledam tog Mišića, gine, umire, nema mu tko pomoći. Pa se pitam je li trebalo pustiti Gojaka, kako mu je sad mogao pomoći”, rekao je i dodaje:

“Što je odigrao Ademi? Bio je neprimjetan. O Petkoviću se ponovila stara priča. Mora biti pokretniji, usredotočeniji. Pa, ne može se više u HNL-u živjeti na tri poteza po utakmici, valja se kretati, oslobađati, stvarati situacije, stalno, iz minute u minutu. U Salzburgu je opet bio onaj izvan tijekova igre. Baš sam žalostan zbog toga. takav nadnaravni talent. Bogom dan. Ali, nogomet se mora živjeti”, govori nam Ilija Lončarević.

Dodajući da je supruzi rekao još tijekom prijenosa “kako je Moharrami ostao bez snage jer se ne štedi, ne troši racionalno energiju, da će biti krivac ako primimo gol”.

I malo Lončarevića podbodemo, dodajući “kako nam se činilo da se Petković baš vratio, kad”…

“Ma, i ja sam prije četiri godine pogriješio. Kada sam ga prvi puta vidio u onim raskošnim izdanjima kakve nam je znao nuditi čak sam i rekao da je on jedini legitimni nasljednik velikog Dražana Jerkovića. Pogriješio sam. Priznajem. Kad smo spoznali što sve može svi mi na terenu od njega očekujemo mnogo. On sam nas je na to naučio, a kad ne dobijemo razočarani smo, jer znamo da može. Tu je glavni problem s njime”.

Za kraj nam je poručio još i ovo:









“O trenerskim greškama, konkretno Čačićevim, neću ni slučajno. To je postao problem novinara. Vi možete griješiti i dobiti utakmicu. Kao što možete sve savršeno napraviti i izgubiti utakmicu. Nešto se pita i suparnika. Salzburg? Dobar, dobar, ne i odličan. Ali, trče svi i to stalno. I ne rade vitalne greške, a to je velika stvar. Dinamo mu može kvalitetom uzvratiti, to uopće nije sporno. No, ne može trener biti krivac baš za sve i o tome mi je bespredmetno pričati”.