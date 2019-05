LUPIO JE ŠAKOM O STOL! Niko Kovač poželio je ‘vatrenu neman’ i glasno uzviknuo: ‘Ne zanima me, dovedite mi ga ODMAH!’

Autor: Dnevno.hr

Iako su to mnogi predviđali još prošlog ljeta, nakon što je on fenomenalno odigrao Svjetsko prvenstvo u Rusiji, transfer hrvatskog reprezentativnog napadača Ante Rebića u redove minhenskog Bayerna tada se nije dogodio. Prema nekim kuloarskim zapisima, već je sve bilo dogovoreno, samo se čekao potpis na ugovoru. Međutim, on se nikada nije “isprintao”, barem ne dosad. To, međutim, ne znači da neće u sljedećem prijelaznom roku, pogotovo ako bivši hrvatski izbornik ostane na klupi bavarskog ponosa.

S obzirom na to da je u njemačkom listu Kicker objavljen tekst u kojem se Niko Kovač jasno obraća upravi pod naslovom: “Dovedite mi Rebića”, valjda je jasno da će se sada dogoditi i jedno i drugo. Točnije, da će Kovač “preživjeti” sve bure i nevere koje mu “proizvode” glavni kritičari, ali i da će naš napadač prijeći u redove Bayerna.

Poznato je da Bayern nije potrošio puno novca u zadnja dva prijelazna roka, ali je nekadašnji izbornik Vatrenih najavljivao da će se ovoga ljeta baciti u trošak. To je već i učinio kupnjom Pavarda i Hernandeza, a prema svemu sudeći, to je bio samo početak. Ipak, u Bayernu opet postoji struja koja ne želi vidjeti Rebića u klubu. Oni tvrde da ne zadovoljava visoke kriterije kluba s Allianz Arene…