Luka Modrić slavi 38. rođendan: Svako dobro kapetane

Za Luku Modrića možemo reć kako je arheotip Hrvata, rođen je u Dalmaciji, rat ga je istjerao s ognjišta kao dijete, ubijen mu je voljeni djed u srpskoj agresiji na hrvatsku, prošao je pakao izbjeglištva i neimaštine, dokazao se u Dinamu, da bi vlastitim talentom i karakterom postao jedina prva svjetska zvijezda iz Lijepe naše.

Luka Modrić slavi svoj 38. rođendan u njemu možda najljepšem poslovnom okruženju, među Vatrenima, s kojima je jučer u sjajnoj kombinatornoj utakmici naše reprezentacije slavio protiv Latvije 5:0.

Vremena za slavlje nema previše, Vatreni moraju put Armenije, gdje u ponedjeljak od 18 sati igraju utakmicu, u kojoj bi u slučaju pobjede, zasjeli na prvo mjesto skupine D.

🥇 The BEST FIFA men’s player 🥇 UEFA best player in Europe 🥇 Ballon d’Or 🏆 UEFA Champions League x5 🏆 UEFA SuperCup x4 🏆 FIFA Club World Cup x5 🏆 La Liga x3 🏆 Spanish Cup x2 🏆 Croatian Football League x3

Svako dobro kapetane

O Luki Modriću je napisano već sve, ne samo u Hrvatskoj, već i u Engleskoj, Španjolskoj, BiH, Srbiji, Brazilu i svugdje gdje je nogomet najbitnija sporedna stvar na svijetu.

Modrić u svoju 39. godinu ulazi kao dokapetan najjačeg svjetskog kluba Real Madrida, kapetan je reprezentacije s kojom je osvojio dvije medalje na Svjetskim prvenstvima i dalje ima istu glad za igrom kao kada počinjao karijeru.

During Croatia-Latvia tonight, in the 38th minute, all the fans at the stadium started singing “Happy Birthday” to Luka Modrić. ❤️🇭🇷 pic.twitter.com/p1xwfL66Dl

— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 8, 2023