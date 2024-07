Luka Modrić otkrio što još želi postići u karijeri i tajnu svoje nevjerojatne dugovječnosti

Real Madrid godinama je bez milosti odbacivao velike legende kluba nakon što su prešli tridesetu pa su redom odlazili, Cassilas, Ronaldo, Raul, Ramos i mnogi drugi, ali ne i Luka Modrić, koji je skoro u 39. godini potpisao novi jednogodišnji ugovor s Kraljevskim klubom.

Luka je nakon potpisa novog ugovora prvi intervju dao za klupsku televiziju Real Madrid TV, u kojem je otkrio što je to što ga toliko dugo drži u nogometu na najvišoj razini i što još sve želi postići u više nego impresivnoj karijeri.

“Nadam se da ćemo osvojiti puno naslova i da ću postati igrač s najviše titula,” rekao je Modrić, a kako je Nacho Fernandez, koji isto ima 26 naslova s Realom napustio klub, želja novog kapetana Reala mogla bi se i ostvariti.

Velika odgovornost

“Nevjerojatno je biti u prilici postati igrač s najviše titula u povijesti Real Madrida”, rekao je Luka, koji će se nakon godišnjeg odmora priključiti treninzima u klupskom centru na sjeveru Madrida i tamo preuzeti kapetansku traku.

“To je ogromna odgovornost. Kada pogledaš koje je kapetane imao Real Madrid svih ovih godina, onda uvidiš da je to lijepo i posebno. Jako sam stoga, zadovoljan što ću predstavljati Real Madrid kao kapetan. Od kada sam došao ovdje rastao sam kao igrač i osoba. Klub mi je puno pomogao svih ovih godina. Real Madrid mi zbog toga puno znači, a također i mojoj obitelji. To je naš dom i tako se osjećamo. Ovaj klub mi je sve”, rekao je Luka i dodao:

“Nisam mogao niti zamisliti sve što mi se ostvarilo ovdje, posebno ne da ću tako dugo ostati”, kaže Modrić i otkriva tajnu svoje dugovječnosti na najvišoj mogućoj razini.

Luka Modrić has renewed with Real Madrid for one more season.

The legend continues 🤍 pic.twitter.com/fjfozWeYQ0

— B/R Football (@brfootball) July 17, 2024