Luka Modrić je ispisao povijest nogometa: Nitko ovo nije napravio prije kapetana vatrenih

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Real Madrid nije imao previše problema u 14. kolu španjolskog prvenstva. U gostima su s 3:0 savladali ekipu Cadiza i tako nastavili borbu za naslov.

Kako je bilo i najavljeno u prvoj postavio našao se i naš Luka Modrić. Kapetan Vatrenih zaigrao je u veznom redu zajedno s Tonijem Krossom i Federicom Valverdeom.





Za Real su zabijali Rodrygo dva puta, a za drugi gol u 64. minuti asistirao mu je upravo naš Modrić. Luka je na terenu stadiona Nuevo Mirandiila proveo 64. minute.

Srušen rekord

Međutim, Luki je večeras trebala i sekunda da ispiše povijest. Legenda Reala danas je obilježila 161. nastup nakon što je proslavio 35. rođendan. Malo je igrača, koji u toj dobi, Luka je 9. rujna navršio 38 godina, igraju na vrhunskoj razini i nose dres madridskog Reala.

Modrić je već nadmašio znamenite legende sa Santiago Bernabeua, poput Puskasa (120 nastupa), Di Stefana (99), Genta (69), Cannavara (37) i Santillane (23).

Konkurencija Modriću jedino je Francisco “Paco” Buyo, koji je od 1986. do 1997. bio članom Reala. No, valja napomenuti, Buyo je svojih 160 nastupa za “madridiste” upisao kao vratar! Dakako, odnosi se to na razdoblje nakon 35. rođendana.

Još jedan podvig za pamćenje jednog od najboljih veznjaka svih vremena.