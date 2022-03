‘LUKA MODRIĆ HODA PO OPASNOM RUBU’ Čude se Hrvatskoj i Daliću, evo što čeka kapetana Vatrenih

Autor: I.K.

Luka Modrić i njegova nova sjajna sezona u dresu Real Madrida često su tema španjolskih sportskih listova, no sada, dok traje klupska stanka zbog reprezentativnih utakmica, tema je i nešto drugo. Kako piše Mundo Deportivo, poznati španjolski sportski list, postoji opasnost da Modrić hoda po opasnom rubu jer igra jako puno, s opasnošću da dođe do svojeg limita u završnoj fazi sezone.

U dresu Reala, Modrić će sa suigračima nastojati zadržati veliku prednost na vrhu ljestvice u španjolskom prvenstvu. Madriđani devet kola do kraja imaju devet bodova više od drugoplasirane Seville, a osim u ligi u kojoj im je prednost velika, važni posao čeka ih i u Ligi prvaka, uskoro u četvrtfinalu protiv aktualnog europskog prvaka Chelseaja, s dvije utakmice u prvoj polovici travnja.

S obzirom na posao koji čeka Real, Mundo Deportivo se čudi što je Modrić u Dohi igrao u prijateljskoj utakmici protiv Slovenije, s nepunih 70 minuta na terenu u tom susretu. Zlatko Dalić poslao je kapetana Vatrenih na teren od početka, a španjolski list čudi se zbog takve odluke.

Modrić s puno minuta

Tijekom klupske sezone, Modrić u Realu igra bez puno predaha. Mundo Deportivo istaknuo je njegovih 17 utakmica u kojima je bio u akciji ovoj godini, računajući madridski klub i jedan nastup za Vatrene, zbog čega postoji strah da bi hrvatski nogometni velikan sa svojih 36 godina mogao ostati ‘bez goriva’.

Gledajući malo dalje u prošlost od 2022. godine, na cijelu sezonu, Modrić trenutno za Real ima 34 odigrane utakmice u svim natjecanjima, a u njima je na terenu bio oko 76 minuta po susretu. To pokazuje koliko je važan madridskom klupskom velikanu, no dovodi i do moguće opasnosti na koju upozorava Mundo Deportivo.

Što dalje?

Poznati španjolski list pozabavio se i mogućim raspletom u završnoj fazi klupske sezone. Modrić bi u Realu mogao dobiti nešto više predaha u dogovoru s trenerom Carlom Ancelottijem, u utakmicama koje neće biti ključne, a s obzirom na značajnu prednost na vrhu ljestvice u Španjolskoj, toga neće nedostajati.

Više predaha za Modrića najavio je i Zlatko Dalić, koji bi kapetana Vatrenih mogao poštedjeti nastupa sutra protiv Bugarske, u drugoj prijateljskoj utakmici u Dohi, a hrvatski izbornik najavio je da će biti kombiniranja sa sastavom i tijekom ljeta u europskoj Ligi nacija. Nakon zahtjevne klupske sezone, 36-godišnjem hrvatskom majstoru bi takav predah bio jako dobrodošao.