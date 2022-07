LUKA MODRIĆ DALEKO OD SVIH: Evo koliko naši igrači inkasiraju godišnje u LaLigi

Nakon što s,p prije nekoliko dana doznali kako Zlatko Dalić je tek na 20. mjestu među plaćama izbornika koji će sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, španjolska LaLiga objavila je plaće nogometaša u tom natjecanju.

Kako je bilo za očekivati među prvih deset najplaćenijih nogometaša, čak šestorica su iz Real Madrida, dok je među prvih 15 petorica igrača iz Barcelone, koja ima problema s financijama.

Tako je od igrača Reala među prvih deset Eden Hazard, koji je i najplaćeniji igrač LaLige s preko 31 milijun eura godišnje, Karim Benzema, David Alaba, Toni Kroos, Vinicius Junior i naš Luka Modrić.

Od igrača Barcelone među prvih petnaest su Sergio Busquets, Jordi Alba, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong i Miralem Pjanić, dok je tu još Jan Oblak iz Atletica, koji je drugi najplaćeniji u LaLigi, dok je Benzema treći.

Modrić najplaćeniji

Luka Modrić, će u ovoj godini ugovora s Realom inkasirati 19,7 milijuna eura bruto, a država uzima 40 posto pa na kraju Luka Modrić zaradi oko 12 milijuna eura neto za jednu sezonu.

Drugi naš najplaćeniji igrač u Španjolskoj je Ivan Rakitić u Sevilli koji godišnje zaradi 13,2 milijuna eura, dok Ivo Grbić u Atleticu ima 860 tisuća eura, a Ante Budimir u Osasuni 630 tisuće eura.

