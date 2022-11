LUKA JE TO I VIŠE NEGO ZASLUŽIO: Real Madrid priprema novi ugovor za hrvatskog maestra

Izgleda kako je Luka Modrić odlučio skinuti sve postulate koji su uvriježeni u svjetskom nogometu, a jedno je sigurno kako Real Madrid nema politiku ne potpisivanja ugovorima s igračima starijim od trideset, bar što se tiče kapetana Vatrenih.

Kako se doznaje iz španjolskih medija Real će ponuditi novi ugovor Luki Modriću i Toniju Kroosu na još godinu dana, a jedno je sigurno Real će opet prekršiti svoje nepisano pravilo.

Iz kraljevskog kluba su uvjereni kako će Luka pristati na produljenje ugovora, a što se i Tonija Kroosa tiče mišljenja su kako će Nijemac ipak ostati još godinu dana na Bernabeu.

Žele igrati s njim

Modrić će u slučaju potpisivanja ugovora u Realu dočekati i 39 rođendan, a razlog da žele produljiti ugovor još godinu dana s Lukom je i što mlade zamjene Tchouaméni i Camavinga igraju jako dobro u suradnji s hrvatskim maestrom.

Isto tako vjeruje se kako će klub produljiti i vjernost s Marcom Asensiom, iako postoje glasine o zainteresiranosti Barcelone za napadača Reala.

