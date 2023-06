Luka Ivanušec i Martin Erlić najavili finale: ‘Imamo više iskustva, to je sigurno jedna od naših prednosti’

Na današnjoj konferenciji za medije, pred finale Lige nacija u nedjelju od 20 sati i 45 minuta u Rotterdamu, pred sedmu silu izašli su Martin Erlić i Luka Ivanušec, koji su najavili okršaj protiv Furije.

Podsjetimi, u jučerašnjem polufinalu Španjolka je pobijedila Italiju 2:1 i izborila utakmicu protiv Vatrenih u finalu Lige nacija.ž

“Španjolci su mladi i talentirani, možda nekome i nepoznati. Najgore je kada ne poznaješ igrače. Sada ćemo ih dobro analizirati. Napravili su revoluciju u njihovom nogometu. Mi smo od prvog dana odlični, sjajna je atmosfera i dobro radimo, to nas krasi.

Idemo ovo najbolje moguće odraditi. Trebamo uživati u nogometu i završiti sezonu na najbolji mogući način”, rekao je Erlić u najavi utakmice.

Modrić je to zaslužio

Martin je još rekao kako nećemo igru bazirati na Rodriju, jer Furija ima još 10 jakih igrača te je rekao kako Modrić poznaje Španjolce:

“Nismo razgovarali o njima, imamo danas trening pa ćemo popričati. Luka zna kako igraju, pomoći će nam”, rekao je Erlić i naglasio

Nisam nikada igrao takvu utakmicu na kojoj su i suparnički navijači skandirali nekom našem igraču. Luka to zaslužuje, to je najmanje što može dobiti. Nadam se da ćemo svi skupa još uživati u tome”, zaključio je Erlić.

