‘Luka, dajte mi molim vas vašu putovnicu’! Nizozemac šokirao Modrića nakon utakmice

Sinoć je Luka Modrić po 165. put obukao kockasti dres i oduševio svijet. Još jedna utakmica u kojoj je pokazao svu svoju genijalnost i još jedna u kojoj se nogometni fanovi pitaju: “Je li on najbolji veznjak svih vremena?”

Neće nitko pogriješiti ako kaže da je, a da tako igra i s 38 na leđima je doista čudesno. Njegove godine zbunjuju mnoge pa tako i domaćine koji nisu mogli vjerovati.

“Dajte mi, molim vas, da provjerim vašu putovnicu. Zato što je nevjerojatno da navodno imate 37 godina i ovako igrate i trčite sve do 119. minute!” rekao mu je nizozemski novinar i nasmijao mnoge.

Modrić je na to odgovorio: “Nema problema, ako želite, pokazat ću vam je nakon intervjua. Da, moja putovnica pokazuje da sam star toliko koliko ste rekli. Što da kažem? Navijači mi daju toliko ljubavi i poštovanja da je to nevjerojatno i zato mi je i u ovoj dobi užitak igrati.”

• Can I check your passport after the game, because it’s unbelievable, 37 years old and running for around 120 minutes.

Modric: “I can give you after [the interview] if you want.” pic.twitter.com/v13HPhMZu9

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 14, 2023