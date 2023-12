Ludilo u Madridu zbog novog suigrača Luke Modrića: Među ‘kraljeve’ stiže novi ‘Ronaldo’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Endrick Felipe Moreira de Sousa stigao je u Madrid. Za mnoge je on najveći talent Brazila te ga nazivaju novim “Ronaldom.” Mladić koji ima samo 17 godina, a Realu se pridružuje na ljeto kada napuni 18 stigao je u Madrid kako bi upoznao ekipu.

Ovaj tinejdžer je već sad velika zvijezda. Jasno je to prema scenama s aerodroma jer ga je dočekao ogroman broj novinara i fanova. Ovako u zračnoj luci nisu dočekane ni puno veće zvijezde poput Hazarda ili Bellinghama.

Ipak, ne vjeruju svi u njega točnije njegove golgeterske sposobnosti. On je u ovoj godini odigrao ukupno 52 utakmice za Palmeiras. Učinak od 13 golova i jedne asistencije nije baš impresivan. Ronaldo je u tim godinama bio jedan od najboljih strijelaca brazilske lige.

Velika očekivanja

Kraljevski klub reagirao je čim je Palmeiras postao voljan pregovarati i platio je 60 milijuna eura odštete kako bi osigurali njegove usluge počevši od ljeta 2024., što je bio rekord za brazilske klubove.









Nedavno je izjavio: “Nikad nisam gladovao, ali moji roditelji jesu. Zbog mene su gladovali. To mi je dalo puno snage jer nisam želio vidjeti da to opet rade. Nisam želio da ih vidim u potrebi, da mi daju hranu i da ostanu bez nje.”

Zadao si je zanimljiv cilj: “Postavio sam sebi cilj da moram naučiti pet jezika. Jedan od njih će biti vrlo drugačiji jer će mi biti jako važan. Želim naučiti znakovni jezik. Želim se povezati sa svima. Želim razgovarati s nijemima i ljudima koji ne čuju.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Endrick🌪️🦍 (@endrick)

Nedavno je debitirao za Brazil: “Bilo je to prekrasno iskustvo. Reprezentacija je mjesto gdje se osjećam ugodno jer sam tamo igrao u omladinskoj selekciji. Sve sam već znao. bio je to neobjašnjiv, jedinstven osjećaj. Naježio sam se. Bilo je to protiv Meksika, u Montaiguu. Taj put sam obukao majicu i otišao do ogledala da vidim kako izgledam. Hvala Bogu da mi je ta utakmica bila sretna. Zabio sam gol.”