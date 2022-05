LUDI DAN IVANA PERIŠIĆA: Oprostio se emotivno s navijačima Intera, pa zapalio Spurse

Ivan Perišić ostvario je svoj dugogodišnji san da igra u Engleskoj u Premiershipu, tako da ćemo sljedeće godine Ivana gledati kako ordinira lijevom stranom Tottenhama, a koju će mu poziciju odrediti Conte ostaje nam za vidjeti.

Ivan je napravio veliku karijeru od kad je kao mladić otišao iz Hajduka u Francusku, pa je preko Njemačke završio u Interu, da bi nakon posudbe u Bayern gdje je osvojio naslov Bundeslige i Ligu prvaka, vratio se u Inter po naslov Serie A, baš pod Conteom.

Iako je Ivan odlično igrao ove sezone za klub iz Milana, Inter se odlučio da neće Perišiću ponuditi ono što je on tražio pa je Vatreni prihvatio poziv Contea i otišao je u Tottenham.

Emotivni oproštaj

“Nakon 254 utakmice, 55 golova, 49 asistencija, tri trofeja i 18934 minute provedene na terenu u ovom veličanstvenom dresu, moja avantura u Interu završava”, napisao je na Instagramu Perišić pa nastavio oproštaj od Intera i navijača:

“Iako svaki kraj označava ujedno novi početak, važno je osvrnuti se na protekle godine i podijeliti s vama najiskreniji ponos za sve što smo zajedno postigli. Bilo je to nezaboravno iskustvo za mene i moju obitelj. Cijelom klubu, svim zaposlenicima, ali prije svega navijačima poručujem da će Inter uvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Odlazim počašćen što sam bio dio ovog kluba i ostavljam vas s puno emocija u srcu”, završio je Perišić oproštaj od Intera i najavio novo poglavlje u Tottenhamu.

View this post on Instagram

Zapalio Spurse

“Jedva čekam start sa Spursima. Kada sam stupio u kontakt s trenerom rekao sam mu da bio želio igrati u Premiershipu. To je trenutak koji jedva čekam,” rekao je Ivan u razgovoru za klupsku tv Tottenhama pa se dotaknuo Contea:

“Privilegija je raditi s takvim trenerom kao što je Conte. Odlično smo surađivali u Italiji, osvojili smo naslov prvaka Italije. Bila je to sjajna godina. Conte živi za nogomet, svake minute, svakog dana. Volim njegov karakter”, rekao je Ivan i otkrio kako je pratio novi klub:

“Pratio sam što se događa, a nakon pobjede protiv Arsenala postalo je jasno kako će Tottenham igrati u Ligi prvaka, što me raduje. Tottenhamu donosim i dosta iskustva jer sam igrao u velikim klubovima,” naglasio je hrvatski reprezentativac, koji je za dvogodišnji ugovor dobio oko 230 tisuća eura tjedno.

Official and here-we-go confirmed. Ivan Perisić joins Tottenham as free agent on a two year contract as expected. 🚨⚪️ #THFC

Deal now completed and announced by Spurs, Antonio Conte wanted Ivan as priority signing.pic.twitter.com/27c9RNi3Td

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2022