LUDA PRIČA IZ PREMIERSHIPA: Došao pijan na utakmicu pa briljirao

Za razliku od većine liga na svijetu u Engleskoj je običaj da je period između Božića i Nove godine prepun nogometa, a neke od najboljih priča Premiershipa ispisane su baš u to vrijeme.

Današnja priča vodi nas u sada već davnu 1990. godinu, kada su 1. siječnja na teren istrčali Sheffield Wednesday i Manchester City, a Sheffieldu je ta utakmica bila bitna za očuvanje prvoligaškog statusa,

U heroja dana promaknuo se David Hirst, koji je na utakmicu došao poprilično pijan nakon doručka u klubu prije utakmice.

What a lad ! #OnThisDay in 1990 – #SWFC 2 @ManCIty 0 – Goals Hirst & Pearson Att. 28,756 What a match for David Hirst ! 8 glasses of champagne, a goal and a clean sheet – all with a broken finger! #WAWAW pic.twitter.com/Pozbvu5biB

— DunsbyOwl (@Dunsbyowl) January 1, 2023