LOVREN SE PRISJETIO: ‘Rugali su mi se jer sam Bosanac, htio sam biti bolji od drugih’

Autor: J.V.H.

U HRT-ovoj emisiji “Junaci našeg doba” Dejan Lovren se prisjetio svojih nogometnih početaka, a posebno povratka u Karlovac iz izbjeglištva u Njemačkoj.

“Nisam imao lijep doček, smijali su mi se, ali ja sam to rješavao na neki drugi način. Nekad sam se i potukao, nisam dao na sebe da mi se smiju i rugaju jer sam se rodio u BiH te da mi govore da sam Bosanac. U svemu tome ja sam pokazivao na terenu svoju strast i frustracije, bio agresivan. Znam da mi je prolazilo kroz misli: ‘Eh, nećete mi se sad smijati’. Uvijek sam htio biti bolji od drugih”, prisjetio se Lovren.

Prekretnica je uslijedila nakon utakmice Karlovca i Dinama.

“Ta prva godina bila je teška jer sam putovao u Zagreb svaki dan iz Karlovca jer sam morao završiti taj osmi razred. Sljedeće godine bio sam u domu, zajedno s četvoricom u 15 kvadrata, na 500 metara od Dinamova kampa. Ti su uvjeti bili najljepši”, opisao je.

Uslijedio je još jedan period ispunjen nedoumicama.

“Nije mi bilo lako jer ja sam tamo, roditelji u Karlovcu, a nisam siguran hoće li mi Dinamo ponuditi novi ugovor. Pa i škola, bilo je loših dana, ali tu je pomogla majka.”

Prisjetio se i lošeg iskustva u Lyonu.

“Platili su me puno i očekivali da sam na vrhu. Imao sam 21 godinu, nisam znao jezik, nikoga tamo niti mi je netko došao objasniti što da radim, valja li to. Čitao sam medije koji su pisali svašta i nije mi bilo drago čuti da su me proglasili promašajem. Rekao sam sebi da moram negdje pokazati talent. Nisu me potjerali iz Lyona, ali rekli su da mogu ići”, opisao je iskustvo u Francuskoj.

Trebalo mu je da netko vjeruje u njega. Opisao je susret s Mauriciom Pochettinom.

“Bio sam skeptičan jer sam znao da su tek stigli iz Championshipa u Premier ligu. No nazvao me Pochettino i predložio da se nađemo u hotelu u Barceloni kako bi mi ispričao viziju. On tada nije baš znao pričati engleski, ali oduševio me tim izrazom lica pokazavši koliko vjeruje u mene. Pokazao mi je klipove iz Lyona i govorio: ‘Ovo želim da radiš, vidim da si dobar, ja tebe želim’. Kad smo izašli iz hotela, rekao sam mu da trebam dva dana da odlučim, ali ja sam već odlučio čim sam zatvorio vrata”, rekao je Lovren pa je nastavio.

“Odmah sam donio odluku i ispala je to sezona za pamćenje. Osjećao sam se moćno i nekoliko mjeseci kasnije stigao je Liverpool na vrata. Trajao je i trajao, međutim, taj transfer, glava mi je već bila u ludilu. Sjećam se kad smo igrali na Anfieldu, osjetio sam tada što je to. Rekao sam: ‘Pa ovo je zvijer od kluba’. I onda je došao konačno trenutak transfera, za to sam radio gadno protekle četiri godine, isplatilo se”, zaključio je Lovren.