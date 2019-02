LOVREN POLUDIO NA ACU STANKOVIĆA! ‘Evo ga, počelo je ispiranje mozga’

Hrvatski reprezentativac, Dejan Lovren, vrlo je žestko komentirao video star više od godinu dana kad je kod Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u dva, gostovao bivši nogometaš Dinama i Hajduka Joško Jeličić.

Danas stručni analitičar i voditelj, Jeličić, komentirao je sudski proces protiv Zdravka Mamića i njegovih suradnika zbog malverzacija u Dinamu, a tada je komentirao i iskaz Luke Modrića na osječkom sudu. Modrić je nakon svjedočenja o suranjdi s Mamićem i podjelom novca od njegovog transfera u Tottenham, završio pod optužnicom USKOK-a zbog sumnje da je lažno svjedočio u korist Mamića, ali sud u Zagrebu nedavno je srušio optužnicu jer ona nije pravom utemeljena.

Stanković je tada gledateljima rekao da igrači na travnjaku ne ginu za njih, već promoviraju sebe.

“Tko bi od vas svjedočio protiv osobe koja ti je pomogla zaraditi desetka milijuna eura? Ponavljam još jednom pitanje: biste li svjedočili protiv osobe koja ti je pomogla postati milijunaš? Devedeset posto osoba nikada ne bi svjedočilo protiv, a osuđujete Luku Modrića. Ovo što govorim ne znači da je taj Modrićev potez plemenit, niti je moralan. To samo znači da je to realitet. Naravno, pitat ćete se što je s onom Lukinom izjavom da mu je hrvatska reprezentacija svetinja. Pa tko vam je kriv što u to vjerujete? Tko vam je kriv što vjerujete u frazu da su hrvatski nogometaši naši najbolji ambasadori? Oni su kao i svi mi najbolji ambasadori sami sebe. Nogomet je zabava, a to što vi imate dojam da netko na travnjaku gine za vas, e pa moguće da je to vaš problem”, izjavio je ugledni voditelj.

Osim Modrića i Lovren je završio pod istom optužbom za lažno svjedočenja, ali je i ta optužnica pala na sudu.

Do Lovrena je tek sada došala videosnimka emisije emitirane 18. lipnja 2017. godine, a nije mu baš najbolje sjela.

“Tek sam sada naišao na ovaj video. I tako počinje ispiranje mozga, radeći na Hrvatskoj televiziji, pljuvanju po svemu što je domaće. Takvi ljudi poput tebe nam trebaju, jer bez vas ne bi imali motiva”, napisao je Lovren na Instagramu i priložio skraćenu snimku Stankovićevog nastupa.