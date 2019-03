LOVREN OTKRIO NEPOZNATE DETALJE O MODRIĆU: ‘Sad ću vam reći kakav je on tip zapravo’

View this post on Instagram

Lijepo je bilo ispricati svoje dozivljaje nakon @fifaworldcup Istina je da i dalje boli poraz, ali sad kad sam pogledao snimke, mogu samo reci da je ovo i dalje nevjerovatna prica bila, prica koja je bezbroj ljudi usrecila i ucinila ponosnima. Da cujem vase misljenje, kako vi gledate danas na sve to? P.S. @lukamodric10 je inace ovako miran tip, bez previse nervoze, nikad nikakva zurba, znam jer odgovori tek nakon 5 dana na moje poruke 😂, ali ovaj put me iznenadio. Zbog 4min sudacke nadoknade 😂😁