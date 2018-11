LOVREN OTKRIO DOSAD NEPOZNATE DETALJE: ‘Zbog ovih riječi plakao sam s Dalićem na dočeku reprezentacije’

Stoper hrvatske reprezentacije, Dejan Lovren gostovao je u četvrtak u učeničkom i studentskom domu Novi Zagreb i tom je prilikom ispred okupljenih održao predavanje na temu “Upornošću do uspjeha”.

Lovren je između ostaloga odgovarao na brojna pitanja, ali najviše je pričao o svom doživljaju dočeka u Zagrebu nakon srebra na SP-u

Lovren je otkrio jedan vrlo emotivan događaj s dočeka.

“Dalić i ja bili smo u autobusu i starija gospođa, ima nekih šezdesetak godina, primi moju ruku, plače i kaže: ‘Dejane i Zlatko, hvala vam na ovome, moj muž je poginuo u ratu, ali dali ste mi nadu za život’, žena plače, a meni su samo suze krenule. To je nešto što si htio napraviti u životu, da nekome daš nadu, kad vidiš da se to zajedništvo može prenijeti i na druge. Tako i treba, jer svađe ništa neće donijeti u životu”, rekao je Lovren.

S jednakim je oduševljenjem dočekan u Karlovcu. “Meni je ovo veliki gušt. Nikad neću zaboraviti Karlovac. To je bio prvi grad koji me prihvatio nakon izbjeglištva i Njemačke i ovom gradu sam ostao dužan”, rekao je Lovren.

Potom je malo govorio o zajedništvu.

“Kad smo vidjeli po medijima da se stvara to zajedništvo u Hrvatskoj, shvatili smo da zemlja gori. Ovo ne smijemo zaboraviti i moramo nešto iz toga naučiti kao društvo. Da se može kroz rad i poštenje doći do velikih stvari. Ovo naše političko društvo treba shvatiti poruku iz ovoga. Ako smo mi, koji nemamo neki veliki utjecaj što se samog društva tiče, dali Hrvatskoj ovakvu snagu i zajedništvo, onda to moraju i oni napraviti. Jer ovdje svaki čovjek vrijedi. I ovi ljudi koji su ovdje i oni koji su poginuli u ratu za nas”, pričao je Lovren.