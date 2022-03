‘LOVREN JE SADA U ZAGREBU’ Dalić otkrio detalje, evo kakva se šansa otvara

Autor: I.K.

Početak ruske invazije na Ukrajinu značajno je utjecao na sport u Rusiji, a dio te priče su i upitnici povezani s nastavkom tamošnjeg prvenstva. S obzirom na jake međunarodne sankcije koje pogađaju rusku ekonomiju, u problemima su klubovi koji se nadaju zadržavanju igrača, a po današnjoj odluci koju je objavila FIFA, otvara se mogućnost da u nastavku sezone bude odlazaka stranih nogometaša i trenera iz ruskih momčadi.

U odluci krovne svjetske nogometne organizacije, suspenzija ugovora trajala bi do kraja sezone, s mogućnošću da igrači i treneri privremeno nastave svoj put u sredini izvan Rusije. To bi se moglo odraziti i na hrvatske nogometaše, a iz kuta gledanja reprezentacije, najviše pažnje izaziva iskusni Vatreni Dejan Lovren. Još uvijek u Zenitu iz Sankt Peterburga, 32-godišnji hrvatski stoper možda do kraja sezone bude negdje drugdje.

FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine ▶️ https://t.co/odNLmadIcs pic.twitter.com/SvLubX3Z5c — FIFA Media (@fifamedia) March 7, 2022

Dalić pričao o Lovrenu

Razgovarajući za Novu TV, izbornik Zlatko Dalić dotaknuo se situacije s iskusnim Vatrenim u odgovoru na pitanje je li bio u kontaktu s hrvatskim nogometašima u Rusiji.

‘Znam samo za Lovrena, bio je ozlijeđen i sada je u Zagrebu. S ostalima se nisam čuo, ali nadam se da će biti sve u redu’, kazao je hrvatski izbornik koji će uskoro ponovno biti s igračima.

Okupljanje stiže uskoro

Vatreni će na okupu biti za dva tjedna, 21. ožujka u Zagrebu, a dan kasnije zakazan je odlazak na prvu akciju u novoj godini, koja će u studenom i prosincu završiti nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Hrvatska će u tu zemlju ovog mjeseca otići zbog dvije prijateljske utakmice u Dohi, 26. ožujka protiv Slovenije i tri dana kasnije protiv Bugarske.

Dalić je u pripremama za SP najavio isprobavanje formacije 3-5-2, na koju je, kako je kazao u razgovoru za Novu TV, dio igrača naviknut u svojim klubovima. Pogledao je i malo dalje od dolazeće dvije utakmice, prema europskoj Ligi nacija koja će donijeti nastupe u lipnju i rujnu.

‘Rasporedit ćemo snage’

Hrvatska će igrati u skupini s Francuskom, Danskom i Austrijom, a izbornik vjeruje da će u grupi koja je nešto lakša od dosadašnjih doći i bolji rezultat u Ligi nacija. Pritom neće biti forsiranja igrača, s brigom o tome da se najiskusniji reprezentativci ne iscrpe previše.

‘Zvat ćemo više igrača i rasporedit ćemo snage. U dogovoru sa ‘senatorima’ dozirat ćemo njihovu minutažu jer oni neće moći sve to izdržati’, kazao je izbornik, dodajući da bi to moglo dati priliku mladim igračima među Vatrenima.