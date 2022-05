LOŠE VIJESTI ZA PERIŠIĆA: Klub mu poslao poruku, veliki se tuku za drugog Vatrenog

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ivan Perišić i njegov nastavak puta u Interu naišli su na prepreku koja bi se, po riječima Interovog vodećeg operativca Giuseppea Marotte, mogla svesti na financijske zahtjeve hrvatskog reprezentativca.

Razgovarajući za talijanski Sky Sport, Marotta je dio svoje priče posvetio 33-godišnjem Vatrenom, uz riječi da Inter želi nastavak suradnje s Perišićem, ali ne pod svaku cijenu. ‘Ako želi ostati s nama, ta želja postoji i kod nas, no ne s iznosima koji su pretjerani’, bile su riječi Interovog prvog operativca.

Marotta je dodao kako su u klubu optimistični da mogu zadržati Perišića, no kako je opisao, ‘još nema meč-lopte u ovoj priči’.





Ugovor istječe u ljeto

Perišićev ugovor s Interom traje do ovog ljeta, do završetka sezone u kojoj se s klubom bori za novi naslov prvaka u Italiji. Dva kola do kraja, Inter na drugom mjestu ljestvice ima dva boda manje od vodećeg gradskog rivala Milana.

Inter, Marotta: "Dybala appetibile. Rinnovo di Perisic? Non è ancora fatta" https://t.co/jnLSCqK05B — informazione sport (@infoitsport) May 11, 2022

Sosa privlači zainteresirane

Kako se bliži kraj sezone i novi prijelazni rok, zanimanje privlači i još jedan hrvatski reprezentativac, Borna Sosa. U dresu Stuttgarta, Sosa se sa suigračima nada ostanku u 1. Bundesligi, a gledajući dalje, priča se o interesu koji za njega pokazuju dva klupska velikana, Bayern i Manchester United.

O Sosi kao jednoj od Bayernovih želja piše se u Njemačkoj, dok britanski Daily Mail donosi da je hrvatski reprezentativac jedna od glavnih meta Nizozemca Erika ten Haga koji dolazi na klupu Man Uniteda.