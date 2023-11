Loše vijesti za Modrića, baš kada se trebao nametnuti, dogodio se veliki peh

Luka Modrić zaigrao je od prve minute u pobjedi njegovog Reala na gostovanju kod Cadiza 3:0, a kapetan vatrenih ostao je na travnjaku do 70. minute, kada je poslije asistencije Rodrygu, samo sjeo na teren.

Odmah je bilo jasno kako se Luka ozlijedio, a u Realu još nisu sigurni o kakvoj se točno ozljedi radi pa će Modrić sutra na dodatne pretrage.

Ozlijede su sada već dosta načele ekipu Reala, nema Viniciusa, Camavinge, Arde Gulera već dulje nema u kadru, a ozljeda Modrića još će više razrijediti mogućnosti Ancelottija u sredini, uz to što i Bellingham ima nekih problema.

Propušta Napoli

Jedna stvar je sigurna, Luka Modrić neće zaigrati u utakmici Lige prvaka protiv Napolija, ali Real se ovako i onako plasirao u daljnji krug najelitnijeg europskog natjecanja.

🚨🎖| Re. Luka Modrić:

Definitive tests tomorrow but there is optimism because of how the player has managed the situation.

