LOŠE VIJESTI ZA DALIĆA: Ozlijeđen važni vezni igrač za Hrvatsku pred Svjetsko prvenstvo

Mediji iz Austrije pišu kako je hrvatski reprezentativac Luka Sučić preskočio sinoćnji derbi austrijskog prvenstva između njegovog Red Bull Salzburga i Sturma zbog ozljede.

Protivnik Dinama u Ligi prvaka odigrao je bez golova protiv Sturma, a naš reprezentativac nije bio niti na popisu za ovu utakmicu zbog ozljede.

Kako donose Austrijanci, prije susreta Sučić se požalio na probleme s aduktorom, a kakvo je stvarno stanje i koliko će Vatreni izbivati s terena nije poznato.

Problem za Dalića

Luka Sučić ovu sezonu nametnuo se kao vođa Red Bull Salzburga u sredini terena, odigrao 15 utakmica uz tri asistencije, a ukupno je za austrijsku momčad zabio 13 golova uz devet asistencija

Ovakva ozljeda mogla bi predstavljati veliki problem za Zlatka Dalića, pošto je do okupljanje reprezentacije za Svjetsko prvenstvo Katru ostalo još samo tri tjedna, a Dalić je više puta naveo kako će na SP voditi samo zdrave igrače.

Luka Sučić is the player with the most 'smart passes' (a creative line-breaking pass to gain a significant advantage in attack) in the Austrian Bundesliga this season so far – 9.

