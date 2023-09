Loše vijesti za Dalića, evo koliko će s terena izbivati nesretni Vatreni

Premijerni nastup u Ligi prvaka za svoj novi klub Feyenoord neće po dobrom pamtiti Luka Ivanušec, koji se ozlijedio u jednom doskoku pred kraj susreta u 88. minuti protiv Celtica.

Ivanušec je iznesen na nosilima s terena, a bolni izraz na njegovom licu i prve procjene iz stožera nizozemskog prvaka nisu slutile na dobro.

Vatreni je u srijedu odradio liječnički pregled, a Luka je trenutno na štakama i s terena će izbivati nekoliko tjedana pa je teško za vjerovati kako će biti na raspolaganju Zlatku Daliću u listopadu.

No tears or breaks for Ivanusec.

He is expected to be back in mid to late October https://t.co/iyy5Nxc4IG

— CroatianSports (@CroatianSoccer) September 20, 2023