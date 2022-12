LOŠE VIJESTI, OTPAO UDARNI IGRAČ VATRENIH! Iznimno oslabljeni napadamo broncu, ovo nije dobro

Hrvatska neće u punom sastavu i sa svim raspoloživim snagama ići na Maroko u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Katru. Problema sa sastavljanjem momčadi ima više, a jedna nepoznanica riješena je otpadanjem Josipa Juranovića iz konkurencije za nastup.

Dosadašnjeg standardnog desnog beka Vatrenih na ovom SP-u sada muči ozljeda lista zbog koje je najavljena stanka od 10-ak dana. Zbog toga neće biti na raspolaganju Zlatku Daliću za utakmicu koja sutra počinje u četiri popodne po našem vremenu.

Informaciju o problemu u sastavu Vatrenih objavio je Fabrizio Romano, poznati pratitelj nogometnih zbivanja, ponajprije na tržištu igrača. Juranović je ondje jako aktualan jer se priča da je na pomolu njegov odlazak iz Celtica.

Josip Juranović will not play the last, 3d place game with Croatia vs Morocco as he was on the pitch for 70’ vs Argentina despite calf injury. 🇭🇷 #Qatar2022

He will be back in 8/10 days — in the next weeks his future will be discussed as many clubs are keen on signing him. pic.twitter.com/LOvcaZfEBm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022