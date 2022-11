LOM U SRBIJI, UMJESTO PREDSJEDNIKA DOBILI KAOS: ‘Sram vas bilo da tako pričate!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dok se na velikoj nogometnoj sceni već gleda prema Svjetskom prvenstvu u Katru, a sa svojim velikim ambicijama ondje će igrati i reprezentacija Srbije, na nogometnoj sceni u hrvatskom istočnom susjedstvu ovih je dana u prvom planu ipak nešto drugo.

Traje borba za prevlast u Nogometnom savezu Srbije, a po običaju, padaju teške riječi između velikih beogradskih rivala, Crvene zvezde i Partizana. Očekivalo se da će za predsjednika biti izabran Nenad Bjeković, jedna od Partizanovih legendi, a nakon što je Bjeković bio jedini kandidat, na sjednici Skupštine ipak je došlo do loma – pa predsjednika Saveza i dalje nema.

Očekuje se da će se priča odgoditi za nekoliko mjeseci, do ožujka, kada bi trebala pasti odluka kako dalje.





‘Sve ćemo ovako urušiti’

Rasplet koji je doveo do loma stigao je protivljenjem Crvene zvezde da Bjeković bude novi predsjednik, što je izazvalo reakciju Žarka Zečevića, Partizanovog predstavnika na Skupštini. Istaknuo je da je stanje na vrhu Saveza takvo da uglavnom dominiraju predsjednici iz Crvene zvezde, ista je situacija i s glavnim tajnicima, a protivničku stranu prozvao je za izazivanje kaosa koje može naštetiti i reprezentaciji.

“Sve ćemo ovako urušiti zbog privatnih interesa, bavimo se spletkama kada reprezentaciji ide kako treba, kada nas čeka Mundijal i kad imamo veliko šansu za plasman na Euro”, bile su Zečevićeve riječi, a potom, prozvao je vodećeg operativca Crvene zvezde Zvezdana Terzića da uime svojeg kluba javno u novinama odbacuje Partizanove kandidate za vodstvo Saveza.

‘Nije izlazio iz mojeg ureda’

“Kada je on trebao biti predsjednik Saveza, nije izlazio iz mojeg ureda sve dok nije bio postavljen za predsjednika. Sada ima obraza i snage obraćati se ovako. Nenada Bjekovića prozivate kroz novine, čovjeka bez mrlje u sportu, reprezentativca, iznimno cijenjenog dužnosnika. Mi tako sada razgovaramo među nama, vodeći se privatnim interesima”, rekao je Partizanov predstavnik o vodećem operativcu Crvene zvezde.

Žarko Zečević odgovorio Terziću: "Mi smo te postavili za predsednika FSS-a, sad imaš obraza da nam se obratiš ov… https://t.co/htofP6SdGN — Sportske.net (@sportske) November 1, 2022









‘On je izabran kao kandidat ujedinjavanja’

Zvezdana Terzića na spornoj sjednici Skupštine nije bilo, ali uime Crvene zvezde, u njegovu obranu je kao predstavnik kluba stao Marko Perović.

“Ovo iz usta gospodina Zečevića, to vam je Partizan. Sram vas bilo da na ovaj način pričate o gospodinu Zvezdana Terziću, to je vaše ogledalo, to je Partizan. Kada se kandidirao za predsjednika Saveza, Terzić je bio kandidat ujedinjavanja, za povezivanje Srbije i srpskog nogometa. Bio je i u Partizanu i u Zvezdi i u Vojvodini i u svim klubovima”, rekao je Zvezdin predstavnik Perović, koji je potom prozvao Partizanovu legendu Nenada Bjekovića za ono što je radio – ili nije radio – u razdoblju dok je bio vršitelj dužnosti predsjednika Saveza, prije sjednice Skupštine na kojoj se dogodio lom.

“Vaš kandidat za godinu i pol dana, koliko je v.d., nije nas pozvao, nije nešto rekao, pitao, predložio, nismo popili kavu zajedno. Zvezda hoće kandidata koji će povezati nogomet u jedinstvenu cjelinu, a ne mora biti obojan crveno-bijelom ili crno-bijelom bojom”, uzvratio je Zvezdin predstavnik svojem skupštinskom kolegi iz Partizana.









U susjedstvu, tako, ne vlada mir, čak i ako su se ujedinili oko reprezentacije koja će uskoro ići na SP…