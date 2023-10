Ljuti Krajišnici stradali na putu za BiH, jedan od njih predosjetio tragediju

Reprezentacija BiH večeras će se u Zenici protiv velikog favorita Portugala nadati rušenju Cristiana Ronalda i njegovih suigrača, a prije utakmice u kojoj igrači BiH traže zadržavanje nade u odlazak na Europsko prvenstvo dogodine u Portugalu, u Bosni i Hercegovini sjećaju se i tragedije od koje je prošlo 10 godina.

Dogodilo se prilikom povratka pripadnika navijačke skupine Ljuti Krajišnici s utakmice protiv Litve u Kaunasu, kada su život izgubila trojica navijača u prometnoj nesreći u Poljskoj. Smrtno su stradali Hasib Mahmić, Vildan Pehlić i Almir Kasumović, a njima u sjećanje, danas uspomenu na njih slavi SportSport.ba, sjećajući se kako je došlo do tragedije.

Tuga je sve preplavila zbog tragedije koja se dogodila u Poljskoj, prisjeća se SportSport.ba, a sve se dogodilo u danima dok se slavilo zbog osiguranog odlaska reprezentacije BiH na Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu.

Sjećanja na preminule navijače reprezentacije BiH ostaju, a jedan od njih je za SportSport.ba predosjetio tragediju.

Ten years has passed since Hasib, Vildan & Almir died in a car crash on their way home from Kaunas.

Rahmet vam duši, Krajišnici ljuti!

Can you @nfsbih organize a minute of silence to remember our fans who lost their lives? pic.twitter.com/3xdH8mrRKb

