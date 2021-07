‘LJUDI, POČELI SMO SLAVITI PORAZE KAO SRBI KOSOVSKU BITKU!’ Legendarni trener bez zadrške: ‘Ovo treba jasno reći!’

Autor: P. V.

Ante Rebić i dalje je jedna od tema dana u Hrvatskoj. Njegovo prozivanje izbornika još je “vruća roba” na medijskoj sceni, pa tako brojni stručnjaci i dalje komentiraju istup, ali i potom “brisanje” tog istupa na Instagramu…

Ćiro je tako rekao da ga više ne bi zvao u reprezentaciju, a jedan od zanimljivijih komentara dao je i poznati “brk”.

“Ne znam, to je stvar odluke da se ide drastično rješavati. Je li Ante Rebić, bez obzira na neoprezan, čak sirov izlazak s tom izjavom, još vruć od svega toga, napada zbog one situacije s kopačkama… Treba li ići drastično? Treba ako je Rebić s tom izjavom narušio atmosferu u reprezentaciji. No, je li zbilja da mora biti odmah udaljen? Jer natjecanje je završilo”, rekao je Ilija Lončarević za Sportske novosti.

‘Pa ne možemo baš slaviti poraze!’

Potom je dodao gas bivši trener Dinama…

“Imam neke svoje primjedbe u vezi naših komentatora na televiziji. Prvo, htio bih da budu konkretniji. Ja samo slušam o našim fenomenalnim igračima, fenomenalnom ovom, o odličnom rezultatu, odličnih 10 minuta protiv Čeha, Španjolaca. Počeli smo slaviti poraze kao Srbi Kosovsku bitku. Pa ne možemo baš slaviti poraze”, dodao je naš poznati trener.

Kao i uvijek priča bez kočnice…

“Analiza nije tu da se nekoga šamara, da se netko mora crveniti, da se sad svađamo tko ima pravo nekom igraču reći da je pogriješio. Pa vjerojatno ima svatko. Oni su javne osobe. No, ne znači da treba biti pljuvanja i vrijeđanja. Ako netko vidi nešto, zašto ne bi rekao. Ne govorim ja to jer sam zločest prema nekome, nego zato da se konačno pogledamo u oči i kažemo što je to.”, rekao je i zaključuje:

“Dajte ljudi malo, pa nije to vaša prćija. Ta reprezentacija, taj hrvatski nogomet. Nečija, ne znam čija. Bilo igrača, bilo trenera, bilo predsjednika, bilo koga. Ako već je, onda pogotovo morate biti spremni primiti kritiku”