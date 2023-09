Ljubo Pavasović objasnio što očekuje uhićene Boyse

Autor: Dnevno GIŠ

Nakon što je od grčkih sudbenih vlasti, putem Europskih uhidbenih naloga, zatraženo uhićenje 10 osoba, koje se u istrazi povezuju s neredima u Ateni, kada je život izgubio navijač AEK-a Michalis Katsouris, u petak i subotu uhićeno je devet od 10 pripadnika BBB-a, koji su na popisu.

Grčka istraga pokazale je kako je 10 pripadnika Bada Blue Boysa, nakon nereda u Ateni pobjegli putem trajekta u Italiju te od tamo nastavili do Hrvatske, a do njihovih imena došli su preko popisa koji im je još prije puta u Grčku poslao naš MUP.

Što će se događati s uhićenim navijačima Dinama, za 24sata objasnio je poznati odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, koji je naglasio kako Županijsko državno odvjetništvo provodi ovakve naloge i odlučuje o lišenju slobode osoba za koje se oni izdaju.





Hrvatska odlučuje

“Slijedi njihovo prvo ispitivanje u DORH-u i nakon toga se odlučuje postoji li potreba da ih se predaje trećoj zemlji, stavlja u istražni zatvor ili ne.

To traje dan ili dva, dok se to sve ne odvrti, a do finalne odluke hoće li netko biti predan ili ne obično prođe oko dva mjeseca otprilike”, rekao je Ljubo Pavasović Visković oko daljnjeg postupka s uhićenim Boysima.