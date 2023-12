Ljepotica odbila legendu, pa otkrila razlog: ‘Nije imao dovoljno centimetara’

Autor: Dnevno.hr/KIR

Profesionalni nogometaši pravi su mamac za atraktivne djevojke, ali uvijek postoje izuzeci. Jedan takav primjer je nekadašnja reality zvijezda Rebecca Jane koja se javno pohvalila da je odbila Michaela Owena, nekadašnjeg engleskog reprezentativca.

Svojevremeno je Owen bio najveća zvijezda engleskog nogometa, hit igrač kojeg bi poželjela svaka djevojka. Ali ne i Jane, koja je odbila njegov poziv u krevet, a objasnila je i razlog zašto je rekla ne.

U to je vrijeme Owen bio već oženjen, ali to nije razlog zašto se nije našla s njime. “Slao mi je poruke i govorio kako je njegov brak završen, govorio je kako je to samo fasada za javnost i želio me jako vidjeti.”

Nije bio njezin tip

Ali danas 40-godišnja bivša manekenka imala je svoj tip muškarca, a Owen se u njega nije uklapao. “Odbila sam ga. Iskreno, previše je nizak i nije centimetrima zadovoljavao moje uvjete”, rekla je bivša reality zvijezda.

Bivši igrač Liverpoola, Real Madrida, Newcastlea i Manchester Uniteda, koji je u dresu engleske reprezentacije zabio 40 golova u 89 nastupa, visok je 173 centimetra, što je pet centimetara niže od Rebecce za koju je to bila nepremostiva prepreka.

Owen je inače u braku s Louise Bonsall, svojom osnovnoškolskom ljubavi. Par se vjenčao u lipnju 2005. godine i zajednički imaju četvero djece.