LIVERPOOL ŠOKIRAO POTEZOM! Salaha prijavili policiji i dostavili video-dokaz

Možete li ovo zamisliti u Hrvatskoj?

Liverpool je policiji prijavio svog ponajboljeg igrača, Mohameda Salaha. Zvuči bizarno, ali je istinito i odjeknulo je otočkim medijima. Ipak, iza svega stoji velika odgovornost koju je klub pokazao, naime, Salaha su prijavili jer je koristio mobitel dok je bio za volanom.

Policija iz Merseysidea potvrdila je priču i dodala kako im je dostavljen video-dokaz. Na snimci se vidi Mohamed Salah, okružen navijačima, kako za volanom svog autombila koristi mobitel.

Liverpool striker Mo Salah has been referred to the police by his club after he was apparently filmed using a mobile phone at the wheel of his car. pic.twitter.com/dLxO0AiLfj

— BBC North West (@BBCNWT) 13 August 2018