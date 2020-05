LIVERPOOL PREOKRETOM DO NASLOVA PRVAKA EUROPE: Igrali su Garcia, Šmicer, Baroš..

Na današnji dan prije točno 15 godina, Liverpool i Milan odigrali su jedno od najboljih finala u povijesti Lige prvaka. Na istanbulskom stadionu nazvanom po turskom maršalu Mustafi Kamalu Ataturku, Englezi i Talijani prezentirali su najbolje od nogometa.

Milan je poveo golom Maldinija već u 1.minuti, a Crespo je u 39. i 44. minuti postigao još dva pogotka. Činilo se kako i nominalno snažniji Milanbez pehara može ostati samo čudom, no čudo se i dogodilo.

Prvo je igrač utakmice i kapetan Redsa Steven Gerrard probudio nadu u 54. minuti, Šmicer u 56. puni Talijanima vodom uši, a epski povratak kompletira Xabi Alonso samo 15 minuta nakon sučevog zvižduka koji je označio početak drugog poluvremena.

S tri gola u mreži obje su momčadi dočekale završetak regularnog dijela utakmice i produžetaka koji su uslijedili nakon toga pa se pristupilo trileru izvođenju jedanaesteraca, a hladniju glavu su zadržali igraći Liverpoola kojima je to bio peti naslov Lige prvaka.

Prema naslovu ih je vodio španjolski stručnjak Rafael Benitez, a u momčadi su tada igrali Baroš, Kewell, Riise, Luis Garcia, Gerrard, Alonso, Carragher, Finnan, Hyypia i Traore.

Za Milan su u prvoj postavi nastupili Crespo, Shevchenko, Kaka, Seedorf, Gattuso, Pirlo, Nesta, Stam, Cafu i Maldini. Rossonere je vodio Carlo Ancelotti a na klupi su još imali Tomassona, Serginha i Ruia Costu.

S druge strane za Liverpool su još nastupali Djibril Cisse, Hamann i Šmicer koji se pokazao kao joker s klupe vrijedan pehara.

Uživajte.

Still remember watching it with my brothers. What a night 🤩 #YNWA pic.twitter.com/rSqzvN4xlN

— Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) May 25, 2020