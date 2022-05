LIVERPOOL OSVOJIO FA KUP: Redsi su imali bolje živce, a jedna stvar nas veseli

Engleskog FA Kupa je najstarije nogometnog natjecanja na svijetu, a ove godine obilježilo je 150 godina od osnutka.

Na ovaj veliki jubilej FA Kup je osvojio Liverpool koji je u finalu na Wembleyu na jedanaesterce pobijedio Chelsea 6:5.

Utakmica nije donijela pobjednika u 90 minuta, a niti dva produžetka nisu promijenila rezultat pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

Allison donio prevagu

Kapetan Chelseaja Cesar Azpilicueta pogodio vratnicu i dao prednost Liverpoolu, ali u petoj seriji Maneu brani Mendy i sve je opet bilo na početku.

I tada u sedmoj seriji Allison brani udarac Mounta, a Tsimikas pogađa za Liverpool za prvoj FA Cup nakon 2006. godine i došao do brojke od osam osvojenih naslova u tom natjecanju.

Dobra vijest je ta kako je Mateo Kovačić odigrao 66 minuta za Chelsea, što znači da strašan start nije ostavio traga na našem reprezentativcu.

Adrián: 2019 UEFA Super Cup

Kelleher: 2022 EFL Cup

Alisson: 2022 FA Cup

All three of Liverpool's goalkeepers have beaten Chelsea in a penalty shootout 🧤 pic.twitter.com/ogESn59GB6









— B/R Football (@brfootball) May 14, 2022