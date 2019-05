LIVERPOOL JE BIO PRVAK SAMO 83 SEKUNDE! Građani preokretom na južnoj obali obranili naslov prvaka Engleske!

Liverpool je poveo golom Manea u 17. minuti protiv Wolverhamptona. Bio je to prvi korak, a drugog je u Brightonu 10 minuta kasnije napravio Glen Murray. On će zabiti za vodstvo Galebova protiv Manchester Cityja. Liverpool bi, da je tada netko odsvirao kraj svih utakmica posljednjeg kola Premierlige, bio prvak.

Trajalo je to samo 83 sekunde. Toliko je vremena prošlo od Murrayjevog pogotka do Cityjevog izjednačenja kojeg je potpisao Aguero. Tada je krenulo sve u jednom pravcu, jer će Građani trenera Pepa Guardiole do kraja zabiti još tri zgoditka i slavljem 4:1 obraniti naslov prvaka Engleske. U Brightonu je bio pravi pehar, u Liverpoolu koji je slavio pobjedu nad Wolvesima od 2:0 replika nije ni trebala biti podignuta.

Već u 38. minuti utakmice na jugu Laporte je zabio za 1:2, a u nastavku su se za konačan rezultat još pridodali Mahrez i Gundogan. Mane je u Liverpoolu zabio za 2:0 10 minuta prije kraja, ali bit će to pirova pobjeda za sudionike finala Lige prvaka. City je slavio 32 puta, zabio 95 pogodaka i gotovo mečirao svoj prošlosezonski učinak.

Zadnje kolo donijelo je pregršt pogodaka pa je ovo postala najefikasnija sezona u povijesti Premierlige na 38 kola.

2018-19 – Christian Eriksen’s goal was the 1067th Premier League goal this season; more goals than any other 38-game season of the competition. Glut. — OptaJoe (@OptaJoe) May 12, 2019