Livakovićev klub odbio nastupiti u Saudijskoj Arabiji, Vatreni porukom oduševio navijače

Teška drama događa se u petak u Rijadu, gdje su od 18 sati i 45 minuta trebali finale turskog Superkupa odigrati Galatasaraj i Fenerbahče našeg Dominika Livakovića, ali Turci su odbili igrati.

Razlog odgode je taj što su Saudijci odbili Turcima da izađu na teren s transparentom “Mir u kući, mir u svijetu” i majicama s likom Atatürka, a pregovori nisu urodili plodom.

Hoće li se finale odigrati još se ne zna, drugi termin je od 23 sata po lokalnom vremenu, ali kako se čini niti jedna strana ne namjerava odustati od svojih stajališta pa može doći i do otkazivanja utakmice.

🚨🇹🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Turkish Super Cup final which was scheduled to go ahead in Saudi Arabia tonight, will NOT be played!

Galatasaray-Fenerbahçe wanted to walk out with tops of Mustafa Kemal Atatürk.

This request was refused… so they refused to play the game. ❌ pic.twitter.com/m5hUmgRLTh

— EuroFoot (@eurofootcom) December 29, 2023