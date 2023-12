Livaković otkrio Modrićev savjet uoči velikog transfera i reakciju iz Dinama

Autor: Dnevno.hr/K.I.

U zanimljivim intervjuu za turske medije vratar Fenerbahčea i hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković osvrnuo se na nedavni transfer iz redova zagrebačkog Dinama težak 6.6 milijuna eura, kako se snašao u turskom velikanu, kao i ambicijama. Otkrio je i kakav je savjet dobio od Luke Modrića.

Uoči početka aktualne sezone Fenerbahče je uložio velik novac na dovođenje pojačanja, a za klub se dovođenje Livakovića iz redova hrvatskog prvaka pokazao kao jedan od najboljih poteza.





“Moji reprezentativni suigrači bili su jako sretni kad sam potpisao za Fenerbahče. Većina mi je slala poruke. Prije transfera sam pričao i s Modrićem. On mi je rekao da bi Fenerbahče bio sjajan za mene. Rekao mi je da je to velik klub s ciljevima i bogatom povijesti. Znam Luku već dugo vremena i on mi je jedan od bližih prijatelja”, rekao je Livaković za turski Sporx.

Jako poštuje Dinamo

“Prije transfera sam razgovarao s još nekim ljudima. Informirao sam se kod bivših i aktualnih igrača u Turskoj za neke informacije iz prve ruke. To je pojačalo moje uvjerenje da potpišem za Fenerbahče. Dinamo jako poštujem, kao i ulogu koju je igrao u mom razvoju. Poštovali su moju želju da igram za Fenerbahče”, dodao je Livaković.

Zanimljiv je komentar imao i na svoje suigrače, BiH reprezentativca Edina Džeku i srpskog reprezentativca Dušana Tadića koji su redove turskog velikana pojačali svega nekoliko tjedana prije njega. “Oni su mi apsolutno olakšali prilagodbu. Džeko, Tadić i Zajc su bili jako susretljivi od samog početka i zahvalan sam im na tome”, objasnio je Livaković. Na kraju je progovorio o ambicijama.

“Naš cilj je boriti se za naslov. Nema sumnje da postoji pritisak da budemo prvaci, ali taj pritisak koristimo kao motivaciju. Fokusirani smo na svaku utakmicu, ciljamo na najbolje rezultate”, zaključio je vratar hrvatske reprezentacije.