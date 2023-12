Livaković opet pokazao bolnu točku, a na kraju utakmice spašavali suca

Autor: Ivor Krapac

Nije imao predstavu kakva je za poželjeti, no Dominik Livaković ipak je sa svojim suigračima slavio pobjedu u 17. kolu turskog prvenstva. Fenerbahče je s 4:3 slavio protiv domaćeg Kayserispora, poslije nekoliko situacija u kojima je hrvatski reprezentativni čuvar mreže dosta zakazao.

Jedna od takvih bila je kod prvog primljenog gola, kojim je utakmica ušla u komplikacije za Fener nakon vodstva od 2:0. Strijelac za domaće je u sudačkoj nadoknadi na kraju prvog poluvremena bio Kamerunac Olivier Kemen, a Livaković je tom prilikom pokazao svoju bolnu točku.

Nakon duge lopte domaćih, nije bio dovoljno odlučan kod izlaska sa svojeg gola, a u toj situaciji u kojoj je zbunjeno reagirala i Fenerova obrana sve je iskoristio protivnički igrač koji je došao do lopte i pucao. Livaković je to odbio, no samo do Kemena koji je poslao loptu u mrežu.

Problem i u drugom dijelu

Problematična Livakovićeva reakcija dogodila se i u drugom poluvremenu. Nakon što je gubio s 3:1, domaći Kayserispor uspio se vratiti do 3:3, a strijelac izjednačujućeg gola je u 73. minuti bio Portugalac Miguel Cardoso.

Portugalski igrač zabio je nakon što Livaković nije najbolje pokrio svoja vrata u izlasku s crte kojim je pokušao spriječiti domaću momčad da zabije. Ipak, Fenerbahče je na kraju večeri slavio, a za to je bio zaslužan odlučujući gol belgijskog napadača Michyja Batshuayija iz penala u 79. minuti. Batshuayiju je to bio treći gol na utakmici, bio je glavni gostujući junak u pobjedi.

Sažetak utakmice pogledajte – ovdje.

Napetosti na kraju

Završnica utakmice donijela je i dosta napetosti s obzirom na to da su kod Fenera zbog nesportskog ponašanja isključenja dobili Fred i Mert Hakan Yandas, a nakon susreta, glavni sudac Zorbay Kučuk je zbog sigurnosti imao policijsku pratnju na izlasku s terena.









Fenerbahče je pobjedom ostao na vrhu ljestvice, a u idućem, 18. kolu, na naš Badnjak igrat će u velikom derbiju protiv drugooplasiranog Galatasaraya.