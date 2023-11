Livaković je mogao nastradati: Pogledajte spornu situaciju, sucima zbog nje prijete

Autor: Ivor Krapac

Zlatku Daliću definitivno ne trebaju novi problemi s otpadanjem igrača zbog ozljeda kako se bliže utakmice koje će hrvatska reprezentacija igrati za nešto više od dva tjedna u završnici svoje skupine kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj. Dok je tako, hrvatskom izborniku zasigurno nije ugodno pao pogled na situaciju u kojoj je mogao nastradati Dominik Livaković u nastupu svojeg Fenerbahčea u dolasku do 5:0 protiv Pendikspora u turskom prvenstvu.

Fener nije imao problema u gostima u utakmici 10. kola, no bilo je neugodno prije nego su se stvari ‘zahuktale’, u trećoj minuti. Tada je pomoćni sudac pustio domaću akciju dok je na semaforu bilo 0:0 iako je snimka pokazala da to nije trebao s obzirom na zaleđe, a u toj akciji, došlo je do sudara Becaa i Livakovića koji je mogao ostaviti neugodne posljedice.





Sreća u nesreći je da posljedice nisu ostale. Prijetio je udarac koji bi zabrinuo Vatrene već prošarane ozljedama nedugo prije okupljanja za utakmice 18. studenog protiv Latvije u Rigi i 21. studenog protiv Armenije u Zagrebu, na Maksimiru.

Podignuo se i održao mrežu čistom

U nastavku ove utakmice, hrvatski reprezentativni golman krenuo je dalje i nastavio je svoj trend da na vratima Fenerbahčea često drži svoju mrežu čistom. Do sada je u turskom prvenstvu došao do pet utakmica u kojima nije primio gol.

King Dominik Livaković BİG SOCCER PLAYER #Fenerhabçe nin kalecesi maça formasında ATATÜRK RESMİYLE ÇIKTI NE BÜYÜK BİR DAVRANIŞ 👏🏼👏🏼👏🏼😎 LİVAKOVİÇ 😎😎⚽️⚽️👏🏼👏🏼 #PSvFB“Pendikspor – Fenerbahçe” pic.twitter.com/ILuoamx8n9 — Macabasla.comᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@ydemircan80) October 29, 2023

U utakmici u kojoj je skoro rano nastradao u sudaru u 16-ercu, Livaković je na koncu imao punu minutažu i pomogao je svojoj momčadi u dolasku do 10. pobjede u isto toliko ovosezonskih ligaških nastupa.

S maksimalnim učinkom, Fener na vrhu ljestvice ima dva boda prednosti pred gradskim rivalom Galatasarayem.









Spornu situaciju pogledajte – ovdje.

Suci dobili svoje

Nakon ovog, sudačka ekipa je dobila žestoke poruke navijača Fenerbahčea. Bilo je i prijetnji zbog nedosuđenog zaleđa u situaciji koja je završena sudarom u kaznenom prostoru.

Sve se zbivalo nedugo nakon što je Livaković već bio ozlijeđen i nedavno je morao propustiti nastup za Fener u Konferencijskoj ligi.

Vratio se, ponovno je zaigrao, a novi nastup imao je i novu neugodnu scenu.

Podsjetimo, već otprije je Hrvatska pogođena nizom problema, što zbog dugoročnih ozljeda Ivana Perišića i Mislava Oršića, što zbog toga jer su zbog ozljeda za sada i dalje ‘izvan stroja’ Bruno Petković i Andrej Kramarić, a čeka se i povratak Josipa Juranovića na teren.

Tu je i prisilna stanka za Marcela Brozovića nakon prošlog reprezentativnog okupljanja, s porazima od Turaka i Velšana u listopadu. Nije lako, a u takvoj situaciji, Zlatku Daliću ne preostaje drugo nego nadati se da neće otpasti nitko novi kako se bliže nove utakmice, odlučujuće u hrvatskoj borbi za izravni plasman na Euro.