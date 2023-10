Livaju ružno napali pa dobili upozorenje, pogledajte novu poruku prije Hajduka

Danas se igra Jadranski derbi, Rijeka i Hajduk krenut će s centra na travnjaku Rujevice u 18:30 sati, a prije nego se krene, jedna od tema jest i atmosfera koja se priprema na stadionu u Rijeci.

Glavni lik pritom je Marko Livaja, kojem su ovih dana među navijačima Rijeke bile namijenjene naljepnice s prijetećom porukom, a nakon toga, stigla je reakcija s domaće strane, s pozivom da se situacija primiri za vrijeme ovog dvoboja u 11. kolu SuperSport HNL-a.

Rijeka je u priopćenju za javnost istaknula čega ne smije biti s obzirom na to da prijeti kazna.

“Pozivamo sve naše navijače na sportsko i korektno navijanje te molimo da se suzdržite od prekomjerne alkoholiziranosti, posjedovanja i uporabe pirotehničkih sredstava, svih oblika diskriminacijskog ponašanja, bacanja predmeta (čaša, kovanica, upaljača i sl.) i neovlaštenog ulaska odnosno utrčavanja u natjecateljski prostor”, objavio je riječki klub.

“Posebno apeliramo na sve naše navijače da se suzdrže od svih oblika govora mržnje (na temelju rasne, nacionalne, vjerske, regionalne i druge osnove), neovlaštenog ulaska i bacanja bilo kakvih predmeta u natjecateljski prostor kako bi se izbjegle rigorozne sankcije za sve nas u vidu novčanih kazni, zabrana dolaska na utakmice i zatvaranja tribina ili cijelog stadiona za gledatelje”, dodaje se.

Rijeka ne želi povišene strasti, a posebno ne na način da prijeti incident poput onog koji se na Rujevici dogodio na početku ljeta, kada je Livaja za vrijeme treninga s hrvatskom reprezentacijom ušao u sukob s dijelom navijača koji su ga vrijeđali s tribina.

Marko Livaja leaves Croatian national team after an incident when fans in Rijeka were insulting him. He says he will always be with the national team but the insults in Rijeka have disturbed him from being ready for Nations League finals pic.twitter.com/PovErTFgN4

