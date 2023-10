Livaja otišao u najtežem trenutku, evo što je glavni razlog oproštaja od Vatrenih

Marko Livaja danas je objavio svoj oproštaj od hrvatske reprezentacije, a odluka koju je donio imala je pozadinu priče u slučaju s početka ljeta, kada je napustio pripreme Vatrenih prije odlaska na završni turnir Lige nacija u Nizozemskoj.

Pamti se kako je ušao u verbalni sukob na treningu na riječkoj Rujevici, nakon što ga je s tribina vrijeđao dio navijača, a nakon toga, u Livaji je i dalje ‘kuhalo’ prije nego je donio i objavio odluku da neće nastaviti svoj put u reprezentaciji.

Za Vatrene, oproštaj se dogodio u najtežem trenutku. Zlatko Dalić je ostao na samo dvojici aduta za vrh napada za utakmice protiv Turske u Osijeku i sljedeće nedjelje protiv Walesa u Cardiffu, u borbi za osiguranje plasmana na Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka. Ta dvojica su Andrej Kramarić i Petar Musa, a Kramarić je pod upitnikom zbog ozljede.

O razlozima Livajinog kraja reprezentativne karijere piše Dalmatinski portal, donoseći da je i dalje bio pogođen načinom kako je napustio pripreme Vatrenih uoči završnog turnira Lige nacija.

“Njegovo razmišljanje se zapravo nije promijenilo, a tadašnje ‘umiveno’ priopćenje HNS-a nije bilo pravi odraz njegovog stanja i razmišljanja. Poslije se dogodila akcija na koju nije ni pozvan, a sada se očekivalo da će se sve nastaviti po starom, te da će biti u kadru za dvoboj s Turskom, no on iz starih razloga više sebe ne vidi u tom društvu”, piše Dalmatinski portal o zbivanjima nakon verbalnog sukoba s navijačima na treningu na Rujevici.

Marko Livaja leaves Croatian national team after an incident when fans in Rijeka were insulting him. He says he will always be with the national team but the insults in Rijeka have disturbed him from being ready for Nations League finals pic.twitter.com/PovErTFgN4

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) June 6, 2023