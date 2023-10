Livaja iznenadio hrvatsku golmansku legendu: ‘Ovo je izgledalo kao da se oprašta Modrić’

Marko Livaja objavio je svoj oproštaj od hrvatske reprezentacije dan prije nego se Vatreni okupljaju za utakmice protiv Turske i Walesa u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj, a reakcije na Livajinu odluku i potez su brojne.

Neki ga hvale, neki kude, a neki pokušavaju pronaći sredinu između te dvije stvari, objašnjavajući što se tu sve događalo,

Na takvom tragu bio je Tomislav Ivković, hrvatska golmanska legenda iz igračkih dana, u doba nekadašnje Jugoslavije, a kasnije uspješni trener i komentator nogometnih zbivanja. Ivković je svoj stav iznio u emisiji Stadion na HTV-u.

“Puno stvari događalo se zadnjih mjeseci. Krenimo od finala Kupa, pa Rijeka na pripremama reprezentacije… Nije se riješilo kako se trebalo riješiti. Pa druga situacija u Rijeci, mislim da ga se trebalo zaštititi u cijeloj toj priči”, smatra Ivković.

Marko Livaja leaves Croatian national team after an incident when fans in Rijeka were insulting him. He says he will always be with the national team but the insults in Rijeka have disturbed him from being ready for Nations League finals pic.twitter.com/PovErTFgN4

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) June 6, 2023