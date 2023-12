Livaja dobio zastrašujuću poruku na božićnom boru: Pogledajte ‘čestitku’ za zvijezdu Hajduka

Božićno vrijeme u pravilu je za malo predaha i za ugodno druženje s najmilijima, tako je i s igračima hrvatskih prvoligaša uoči početka priprema za drugi dio sezone, no tu i tamo dogodi se podsjetnik na ružniji dio nogometne scene u nas.

U Rijeci, to se u danima između Božića i dočeka 2024. godine dogodilo sa zastrašujućom porukom koja je bila upućena Marku Livaji za božićnom borku na tamošnjem Korzu.

Bijela kuglica s bora nagrđena je naljepnicom na kojoj piše: ‘Umri Livaja’. Fotografiju je objavila stranica Fiuman, a možete je pogledati – ovdje.

Livaja je u Rijeci često ‘meta’, a nedavno, odjeknule su naljepnice s istom porukom prije derbija protiv Hajduka. Hrvatski n0gometni savez je to osudio, a podignula se i policija, provodeći istragu.

Tenzije su visoke i mogu prijeći granicu dok se igra klupski, a podsjetimo, upravo u Rijeci, na Rujevici, dogodio se i incident koji je vodio prema Livajinom oproštaju od hrvatske reprezentacije.

Bilo je to na početku priprema za završni turnir europske Lige nacija u Nizozemskoj, proteklog ljeta. Livaja je tada u odgovoru na uvrede s tribina ušao u verbalni sukob s onima koji su vrijeđali, a kasnije je objavljena odluka da će napustiti pripreme Vatrenih i neće ići na ‘Final Four’ na kojem je Hrvatska u finalu izgubila od Španjolske.

