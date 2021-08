LIJEPA PRIČA HRVATSKOG NOGOMETA: Bivši Vatreni igra s mladim sinom!

Autor: G.I.Š.

U svijetu sporta sve je češće da sinovi krenu putem svojih očeva, ali mogućnost da budu u isto vrijeme na terenu i dijele svlačionicu doista je rijetko.

Takva rijetka situacija privukla je Jutarnji list koji je donio priču o posrnulom prvoligašu Varteksu i ocu i sinu Benko koji igraju zajedno za klub iz Varaždina.

Tata Leon (37) i sin Mauro (18) Benko, zajedno su nastupili u prvom susretu Varteksa protiv Mladosti iz Ždralova u trećoj ligi.

Uvijek zajedno

Leon Benko je karijeru nakon Varaždina nastavio u Varteksu i tamo je doveo i Maura pošto je smatrao kako je vrijeme da mu sin igra seniorski nogomet:

“Sin je uvijek bio sa mnom, išao je na sve destinacije na kojima sam igrao. Počeo je igrati nogomet u Varaždinu kao klinac, kasnije je nastavio u Rijeci, a onda je dalje uvijek bio uz mene u svim mojim klubovima. Bio je čak u Kini”, rekao je Benko pa objasnio odlazak iz Varaždina:

“U Varaždinu nije bila dobra situacija, procijenio sam da je bolje da igra seniorski nogomet, te je sa mnom otišao u Varteks. U Varteksu sam nastavio karijeru zbog prijatelja, a mislim da je dobro da ovdje igra uz mene”, rekao je Benko.

Prilika u nogometu









Benko je za sina rekao kako si je dao priliku u nogometu za afirmaciju:

“Meni je bilo malo žao što nije nastavio školovanje, ali to je bila njegova želja. Rekao mi je da sad želi godinu dana da se proba afirmirati. Vidjeti ćemo što će biti, za sada je sve super. Napreduje, ja mu dajem savjete kao što sam mu ih davao cijelo vrijeme, ali uvijek postoji neka viša sila, zbog koje do sad nije još afirmiran. No, to ne bih htio komentirati. U razgovoru s njim samo sam mu kazao da bi bilo bolje da se makne iz Varaždina i ode u Varteks”, objasnio je Benko, pa opisao sina kao igrača:

“Mauro je desno krilo. Ali igra i polušpicu i lijevo krilo. Ima kapaciteta, dosta je brz. Drukčiji je igrač od mene, ali definitivno sam mišljenja da ima potencijala. Naravno da ću mu davati sve najbolje savjete koje imam, ali sve je na njemu. Igrali smo tu prvu utakmicu prvog kola, skupa, ali tek smo došli, ja sam odradio pet-šest treninga, a on tek dva”, pa se našalio na to kako bi mu sin trebao asistirati:

“Što trebao? Mora mi asistirati, ha, ha, ha. Tek smo počeli skupa.Bumo se dogovarali, ha, ha, ha”, našalio se Benko pa zaključio:









“Ja mu zaista želim biti samo podrška. Mora biti samostalan i ja sam samostalno prolazio takvu školu. Nikad me nitko nije gurao, niti forsirao. Da, imao sam podršku roditelja, ali sam se dokazao, to govore moji rezultati u karijeri. Tako želim i sinu Mauru. Neka samo gura, ja sam uz njega”, rekao je Leon Benko koji je igrao četiri puta za reprezentaciju Hrvatske.