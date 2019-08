LIJEKOVA, LIJEKOVA DAJ: Bišćan će noćas piti poveću dozu sedativa

Kad se pogledaju obje utakmice belgijskog suparnika i naše Rijeke dolazimo do zaključka da našeg predstavnika fakat ne treba žalit. Unovje utakmice je poveo i pomislio sa je to -to! Povesti je u nogometu nekih šesdesetak posto planiranog , a Rijeci to nije značilo baš ništa. Presklona kalkulacijama manipulacijama na kraju je izmanipulirala samu sebe. Uistinu je čudnovato da se gol na domaćem terenu, gol koji otvara toliko toga, Rijeka prospe u prvom sljedećem suparničkom napadu.

Odgovor nije težak, kao iz prve utakmice, tu nešto s psihom ne štima. Da se momčad nakon slavlja ne može konsolidirati i postati još čvršća. I da nekoliko puta ponavlja te greške. Sigurni smo da će Bišćan noćas piti poveću dozu sedativa. Niti jedan trener ne može to lako podnijeti.

Momčad Rijeka ima rupa, ali je unatoč svih manjkavosti stvorila sebi prigodu. Uzalud. S time da ni Gentu ne shvaćaju koliko su sreću zbog trampavosti Riječana imala. Niti će im se to uskoro dogoditi, ma ništa slično, rijetke su momčadi koje daju gol i odmah ga prime kao naša Rijeka.

Šteta, jer Rijeka bi plasmanom u Europsku ligu napravila veliki iskorak, podigla bi se cijena igrača, sezona bi izgledala blistavo, a sad se sve vraća na staro. Ta, domaća scena, superiorni Dinamo, borba za Europu, sve već viđeno. A Bišćan je sigurno želio više, sigurno kud i kamo više od igrača koje trenira. I on je sigurno nesretniji od svojih pulena, a belgijski momčad je bila zrela za eliminaciju. I zbog toga u NK Rijeka mogu, moraju biti žalosni.