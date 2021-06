LIJEČNIK OPISAO UŽAS NA TERENU, OVAKO JE SPAŠAVAO ERIKSENA! ‘Imao je puls, ali onda se sve naglo promijenilo!’

Christian Eriksen u stabilnom je stanju nakon užasa koji je zatresao cijeli svijet. Eriksen se srušio na utakmici Danske i Finske, a njego bivši kardiolog potvrdio je kako Danac nikada nije imao problema sa srcem.

Iz Danskog nogometnog saveza su potvrdili kako je Eriksen stabilno i da je budan.

Liječnik danske reprezentacije Morten Boesen opisao je cijelu situaciju na terenu.

Danski mediji prenose izjavu Boesena:

“Pozvali su nas na teren čim se srušio, a ja nisam vidio taj trenutak, no bilo mi je jasno da je kolabirao. Kad smo stigli tamo, on je ležao na boku te je disao. Imao je puls, no to se nažalost brzo promijenilo i krenuli smo s oživljavanjem. Pomoć je bila brza i fantastična, od ostalih liječnika u na stadionu i svih službi.”

Odmah su se pojavile priče kako se Eriksen dan prije cijepio protiv korone, no te je glasine opovrgnuo Giuseppe Marotta, direktor Intera.

Inter CEO Marotta: “Eriksen hasn’t had COVID and he hasn’t been vaccinated” all the idiots talking about this being an effect of the vaccine can shut up

— Siavoush Fallahi (@SiavoushF) June 12, 2021