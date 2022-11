LEO MESSI ŠOKIRAO SVIJET: ‘Mislim kako neću još dugo igrati nogomet’

Lionel Messi priprema se sa svojom Argentinom u pokušaju za napad na naslov svjetskog prvaka, a zadnji intervju koji je dao bivšem igraču Ezequielu Lavezziju šokirao je sve ljubitelje zvijezde PSG-a.

Naime, u intervjuu za Conmebol 35-godišnji Messi otkrio je kako nema namjeru još dugo igrati nogomet, ali da će ostati povezan s njim na neki način u budućnosti.

“Volim igrati i uživam u tome, jedina stvar koju sam radio cijeli život je igranje nogometa i siguran sam da ću ostati povezan s njim, iako ne znam kako. Mislim da neću još dugo igrati”, rekao je Messi, kojem je ovo zadnje Svjetsko prvenstvo za Argentinu.

Više nije jednostavno

“Ne znam, puno stvari se događa. Bio je to san koji sam imao odmalena, igrati u argentinskom nogometu, otišao bih na teren i želio biti tamo”, rekao je Messi i objasnio kako e puno toga promijenilo u njegovom životu:

“Ali danas ovisi o puno toga, ovdje imam svoju obitelj, troje djece, imali smo veliku promjenu u životu koja je bila teška za mene i moju obitelj. Prebolio sam to i osjećamo se fantastično”, objasnio je Messi, kojem očito Barca sve manje nedostaje.

