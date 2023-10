Leo Messi po osmi put osvojio Zlatnu loptu, evo kako su prošli Hrvati

Završena je velika dodjela nogometnih nagrada u Parizu u organizaciji France fotballa, a ‘Zlatnu loptu’ po osmi put u karijeri osvojio je Argentinac Leo Messi, dok je Aitana Bonmatí osvojila žensku ‘Zlatnu loptu’.

Naš Luka Modrić završio je na 10. mjestu u izboru za ‘Zlatnu loptu‘, dok je Joško Gvardiol svoju prvu nominaciju za prestižnu nagradu završio na 25.mjestu od 30. igrača koji su bili nominirani.

Trofej Gerd Müller nagrađuje najboljeg strijelca sezone osvojio je Erling Haaland, koji je u sezoni 2022.-2023., čak 56 puta zatresao protivničke mreže, ali mu je pobjegla najveća nagrada.

Livi tek sedmi

Nagradu za najboljeg vratara, točnije trofej Lav Yashin otišao je u ruke Argentinca Emiliana Martineza, dok je Vatrena jedinica Dominik Livaković završio na sedmom mjestu.

Ranked at the 10th place for the 2023 Men’s Ballon d’Or!@lukamodric10@realmadrid@HNS_CFF#ballondor pic.twitter.com/GXgQ8dFRQA

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023