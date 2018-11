LEKO ŽELI DALIĆEVO MJESTO? ‘Ako sanjaš, sanjaj nešto veliko’

Ivan Leko, bivši igrač Hajduka i aktualni trener belgijskog prvaka Clubea Burggea, komentirao je važnu pobjedu protiv Henryjevog Monaca u Ligi prvaka, ali i o najtežim trenucima u životu.

“Igramo dobar nogomet, bili smo prvaci, igramo jako dobro u Ligi prvaka, uzeli smo četiri boda u jako teškoj grupi.Vidimo napredak kod naših igrača, vjeru kod navijača i uprave i to je jako bitno”, rekao je Leko za Novu TV, čiji novinar mu je ukazao na činjenicu da je posljednji hrvatski trener koji se okitio naslovom u jednoj od deset najjačih europskih liga bio Tomislav Ivić.

“Ako me se jednog dana može staviti u neku rečenicu sa šjor Ivićem, to bi bila ogromna čast”, kazao je prije nego što se ponovo osvrnuo na 4:0 pobjedu u gostima kod Monaca:

“To je bio san, to je san svakog trenera, biti jedanput trener u Ligi prvaka. Mi Hrvati nismo imali puno trenera u Ligi prvaka i to je nešto posebno. Spremaš se za to, živiš za to, to su neka najljepša iskustva, jednostavno čovjek treba uživati u tome i stvarno je jako, jako lijep osjećaj”.

Među ostalim, Leko je progovorio i aferi, u sklopu koje je uhićen prije nešto manje od dva mjeseca:

“Za familiju je to bio veliki šok, ja i nisam znao što se događalo. Ja sam bio vijest svugdje, najnegativnije što se moglo pisati, ali ja znam što sam radio i što radim. Glavom naprijed treba ići i na kraju se dokazati, kao što su me sad već bili pustili. Na kraju cijelog tog slučaja, jednostavno je to jedna velika sramota, što su meni kao osobi i nama kao familiji napravili, ali to je jednostavno tako, to se prihvaća i idemo dalje”, rekao je.

Naposljetku je je pričao i o svojim ambicijama:

“Svi mi imamo ambicije. Ja uvijek kažem, ako sanjaš, sanjaj nešto veliko. U nogometu trebaš biti fokusiran na ono što se događa danas, a onda što sutra dođe sve je dobrodošlo”,kazao je i dodao kako su mu dvije najveće želje trenerske pozicije u Hajduku i reprezentaciji.